New Event Golden Earring

Lotto Arena Merksemvrijdag 13 november 202020:00

Op vrijdag 13 november kan je in de Antwerpse Lotto Arena terecht voor het ’50 Years Together’-concert van Golden Earring. Een jubileum, want Barry Hay, George Kooymans, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk vieren dat ze in deze samenstelling al 50 jaar op het podium staan, iets zeldzaam en uniek wat niet vaak meer voorkomt in de internationale muziekscene. Golden Earring is één van de oudste, populairste én meest succesvolle Nederlandse rockbands, die met o.a. ‘Radar Love’, ‘Twilight Zone’, ‘Going to the Run’, ‘When The Lady Smiles’ en nog een rits nummers muziekgeschiedenis schreef en inmiddels ook tijdloze klassiekers scoorde. Heel wat albums werden millionsellers en bezorgden de band een internationale sterrenstatus. Vooral in hun thuismarkten Nederland én België domineerde de band de hitlijsten en stonden ze op zowat elk festivalpodium. Doorheen hun carrière scoorden ze meer dan 30 gouden en platina albums. “Volgend jaar bestaat de band 60 jaar, maar in deze bezetting zijn we nog maar 50 jaar aan het spelen”, zegt frontman Barry Hay. “Eind 1969 kroop Cesar achter de drums en na enkele repetities zijn we begin 1970 met z’n vieren beginnen spelen. In dat jaar brachten we een titelloos album uit en stonden we in Nederland 5 weken op 1 met de single ‘Back Home’. We blijven het heerlijk vinden om samen muziek te maken en te spelen.”



Say When

Met ‘Say When’ bracht Golden Earring eind vorig jaar - voor het eerst in 4 jaar - een nieuwe single uit en die ouderwetse, dynamische rock werd door hun fans en het publiek bijzonder goed onthaald. “Het was erg leuk dat we de single gelimiteerd fysiek konden uitbrengen, met als tweede track ‘Back Home’, de song die meteen ook de 1ste was die we in de huidige ’50 Years Together’-bezetting uitbrachten. Heerlijk”, klinkt het bij de band.



Golden Earring viert op vrijdag 13 november '50 Years Together' in de Antwerpse Lotto Arena. De band speelt zijn grootste hits, de recent verschenen single 'Say When' en verborgen pareltjes uit hun rijke muziekgeschiedenis.