Na de triomf in het Paleis voor Schone Kunsten in Charleroi met DIXIT, kondigt Béjart Ballet Lausanne zijn terugkeer aan naar het Koninklijk Circus in Brussel van 4 tot 7 februari 2021 met Boléro (meesterwerk van Maurice Béjart) en Tous les hommes presque toujours s’imaginent (nieuwe creatie van Gil Roman en wordt voor het eerst in België voorgesteld).

Bolero wordt al meer dan een halve eeuw wereldwijd lof toegezwaaid en is ongetwijfeld de bekendste en meest geliefde choreografie van Maurice Béjart. Het is een absolute must, een tijdloos en multigenerationeel meesterwerk.