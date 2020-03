New Event Jon Hopkins | nieuwe datum

Koninklijk Circus Brusseldonderdag 5 november 202020:00

Het concert van Jon Hopkins, dat voorzien was op 1 april in het Koninklijk Circus, wordt naar donderdag 5 november 2020 verschoven.



Aangekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Ticketkopers zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail.

Tickets:

www.ticketmaster.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -