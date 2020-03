New Event Mamma Mia! | nieuwe data

Stadsschouwburg Antwerpenvrijdag 14 augustus 202020:00

Na overleg met alle betrokkenen heeft Deep Bridge beslist om de volledige speelperiode van ‘MAMMA MIA!‘ te verplaatsen naar nieuwe data: van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 6 september kan je in de Antwerpse Stadsschouwburg opnieuw terecht voor deze Vlaamse versie van de hitmusical. “De hele speelperiode wordt als het ware gekopieerd. Plaatsen die je had voor een donderdagvoorstelling, blijven op donderdag geldig. Enkel voor de shows van de voorbije dagen, moet een nieuwe datum worden gekozen. Ticketkopers worden persoonlijk verwittigd door Tele Ticket Service.



Michiel De Meyer (Sky) kunnen we niet bevestigen, maar verder is de hoofdcast compleet.



Gezien de maatregelen sowieso gelden tot en met 3 april, en de bezorgdheid voor wat dan volgt, werd in goed overleg met cast, crew en de directie van Stadsschouwburg, beslist om de volledige run tot en met 12 april te verplaatsen. In eerste instantie gaan we alle ticketkopers omboeken en zodra dat gebeurd is, zal de restcapaciteit in verkoop gaan voor zij die nog geen tickets hadden, maar daar hebben we vermoedelijk eind volgende week meer zicht op. ‘MAMMA MIA’ zorgde voor het zomerse gevoel in maart. Laat nu de échte zomer gecombineerd met deze voorstellingen, en na deze voor iedereen heftige periode, voor extra fun zorgen”, klinkt het bij producent Deep Bridge. “Een bijzondere dank gaat uit naar de cast en crew, het team van Stadsschouwburg Antwerpen en Tele Ticket Service, die deze omboeking op zo’n korte tijd mogelijk hebben gemaakt. Zo’n grote productie op 48u enkele maanden verhuizen is geen sinecure.”

Tickets:

www.teleticketservice.com





