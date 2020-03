New Event Maluma | nieuwe datum

Sportpaleis Merksemzondag 13 september 202020:00

De Colombiaanse zanger Maluma staat in het kader van zijn 11:11 World Tour op 13 september in het Sportpaleis. Maluma, die in 2010 doorbrak met het nummer ‘Farandulera’, is een ware online sensatie met ruim 12 miljard views op YouTube en 25 miljoen luisteraars per maand op Spotify. In 2017 was hij wereldwijd de bestverkopende Latin-artiest op het gebied van concerttickets, met meer dan 105 shows en ruim één miljoen tickets. Hij is één van de meest succesvolle Spaanstalige artiesten van dit moment als het gaat om latin pop, mee dankzij samenwerkingen met wereldsterren als Shakira, Madonna, J. Balvin en Ricky Martin.

De 11:11 World Tour is genoemd naar het gelijknamige vierde studioalbum van Maluma, dat op 17 mei uitkwam. Tijdens de tour, die dit jaar al ruim 50 shows omvatte, gaf hij al optredens in o.a. Mexico, Peru, Chili, Amerika (25.000 tickets in Los Angeles!), en Zuid-Europa. Op 30 september bracht hij samen met J. Balvin zijn nieuwste single uit, ‘Qué Pena’. De samenwerking tussen de latin supersterren had in vijf dagen al 20 miljoen views op YouTube, maar dat is nog niets vergeleken met de views op Maluma’s grote hits als ‘Felices los 4’ (1,5 miljard), ‘Corazón’ (1,4 miljard) en ‘El Perdedor’ (1,1 miljard).

Maluma verbreekt record na record met zijn muziek, die volgens eigen zeggen een combinatie is van “ballads, mambo, merengue en reggaeton”. Zijn veelzijdigheid is meteen zijn sterkste punt en dat zijn inbreng op het gebied van latinmuziek wordt gewaardeerd blijkt uit de vele nominaties voor o.a. de MTV Europe Music Awards, Latin Grammy Awards en Billboard Music Awards. Op 13 september belooft het een ieder geval een zwoele avond te worden voor de vele fans van Maluma uit België!