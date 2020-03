New Event Parkway Drive | nieuwe datum

Vorst Nationaal Brusselzondag 22 november 202020:00

Het concert van Parkway Drive in Vorst Nationaal, dat normaal zou plaatsvinden op donderdag 16 april, wordt verschoven naar zondag 22 november 2020. Met als special guests Hatebreed en Crystal Lake.



Tickets voor de nieuwe datum zijn nu beschikbaar.

Aangekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Ticketkopers zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail.

Tickets:

www.teleticketservice.com





