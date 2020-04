New Event #LikeMe In Concert | nieuwe datum en locatie

Sportpaleis Merksemzaterdag 5 september 202014:00

De cast van #LikeMe stond te popelen om in april en mei 12 keer in een uitverkochte Lotto Arena het beste van zichzelf te geven met #LikeMe in Concert. Door de maatregelen rond corona is er beslist om de concerten op 4 en 5 april, en 1, 2 en 3 mei 2020 uit te stellen. Om de fans die zo hard uitkeken naar de concerten toch de mogelijkheid te geven dit uniek evenement mee te maken, is er gezocht naar een oplossing. De concerten zullen worden verplaatst naar volgend schooljaar, 5 en 6 september 2020, en verhuizen van 12 keer Lotto Arena naar 4 keer het Sportpaleis. Alle tickethouders zullen gecontacteerd worden per e-mail.

Tickets:

www.teleticketservice.com





