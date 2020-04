New Event The Starlings

Lotto Arena Merksemzondag 14 februari 202120:00

Tom Dice: “Momenteel blijven we met z’n allen in ons kot. Maar we kijken toch al enorm uit naar het moment dat we terug met z’n allen naar concerten kunnen gaan. We merken dat internationale artiesten terug concerten plannen vanaf 2021, we gaan er ook vanuit dat er tegen dan een vaccin bestaat tegen corona. Met andere woorden we zijn positief ingesteld en maken graag plannen voor de toekomst. En… We hebben er gewoon ‘goesting’ in! Met heel veel liefde voor muziek kondigen we dan ook onze plannen vandaag al aan!“

Kato: “We vinden het zelf gek dat we dit nu zo plots al kunnen en mogen aankondigen. Waanzinnig is het juiste woord, ondanks deze vreemde tijden zitten hier twee gelukkige zielen. We verwelkomen jullie graag in de Lotto Arena, waar we al onze liefde en muziek op jullie loslaten.“

Tickets zijn verkrijgbaar via www.teleticketservice.com of telefonisch via 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min.).