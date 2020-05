New Event Regi Kom Wat Dichterbij

Sportpaleis Merksemzaterdag 1 mei 202120:00

REGI is de belichaming van positiviteit. Dat is precies wat we in deze bizarre coronatijden nodig hebben: artiesten die de blik op de toekomst richten en die door hun enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen een hoopvol perspectief bezorgen. De Sportpaleisshow op 1 mei is gezien het succes van REGI de voorbije jaren een logische stap, en ook op vraag van zijn talrijke fans, jong én oud.

Sinds half maart ligt de concertwereld in een diepe coma. Van de kleinste theaterconcerten tot de concerten in de grote arena’s: buiten berichten over annuleringen of datumverplaatsingen viel er weinig of geen nieuws te vernemen. Maar Regi is trots om vandaag zijn allereerste ‘eigen’ live concert in het Sportpaleis aan te kondigen. Een gegarandeerd feest vol muziek en gasten, onder het motto “Kom Wat Dichterbij”, naar wat nu al dé 2020 monsterhit is en zijn huidige nummer 1 in de Ultratop.

REGI : “Net zoals iedereen in onze sector verlang ik naar het moment dat we opnieuw op concerten zorgeloos uit de bol kunnen gaan. Het ligt niet in mijn aard om passief te wachten tot het zover is. De voorbije weken zijn heel druk geweest met Liefde Voor Muziek, en de afwerking van mijn nieuwe album “Vergeet De Tijd”, waar ik geweldig fier op ben. Maar ik verheug mij op die magische verbindingsmomenten die je enkel op concerten ervaart. Ik kijk met hoop en vertrouwen uit naar de toekomst en ga mijn uiterste best doen om, samen met een hele rits muzikale vrienden, mijn beste concert ooit af te leveren.”

REGI keert met dit live concert terug naar het Sportpaleis, waar hij met Milk Inc. en als gastartiest (o.a. op Night of the Proms) al veel successen heeft vergaard. Nu het een volledig eigen concert betreft zal hij mee aan de Regi(e)knoppen zitten en garandeert hij een wervelend spektakel.

Zijn hitteller staat op meer dan 50 (!) Ultratop top 10-hits hier in België. Op het concert zal zeker eens een Milk Inc. nummer passeren, maar REGI heeft de voorbije jaren ook een karrenvracht eigen hits op zijn palmares, met een indrukwekkende lijst van gastartiesten: Bart Peeters, Milo Meskens, Camille Dhont, Scala, Stan van Samang, Jebroer, Dimitri Vegas & Like Mike,… Ze passeerden allemaal bij hem in de studio. Zo blijkt de laatste jaren de samenwerking met Jake Reese & OT een schot in de roos, met als voorlopige apotheose de huidige nummer 1-hit “Kom Wat Dichterbij”. Een goede verstaander begrijpt dus dat Regi niet helemaal alleen op het podium van de Sportpaleisshow zal staan.



Jan Van Esbroeck (Sportpaleis Groep en organisator PSE Belgium): “In normale omstandigheden kunnen wij ongeveer elke week één of ander spectaculair concert aankondigen in één van onze arena’s. De laatste twee maanden was het echter op dat vlak oorverdovend stil. Ook de ticketverkoop voor concerten is sinds de aankondiging van het verbod op evenementen teruggevallen tot 2.5 %. En begrijpelijk: muziekfans zijn nu in eerste instantie bezig met hun gezondheid, met hun “blijf in uw kot”, met hun werksituatie, met het welzijn van hun geliefden. Het is dan ook weer typisch REGI om het lef te tonen om precies het omgekeerde te doen: een concert in het Sportpaleis aankondigen. Anders dan internationale artiesten is hij niet afhankelijk van de situatie in de andere Europese landen: hij kan in al zijn enthousiasme beslissen om voor Vlaanderen een baken te zijn. En het is duidelijk dat de sector zo’n initiatieven nodig heeft.”



Regi – Kom Wat Dichterbij. Een feestconcert met een rits muzikale gasten. Op zaterdag 1 mei 2021 in het Sportpaleis van Antwerpen.