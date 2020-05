New Event Iron Maiden

Sportpaleis Merksemzondag 27 juni 202119:00

Als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie heeft Iron Maiden zijn ‘Legacy Of The Beast Tour 2020’ verplaatst naar juni/juli 2021 met daarbij een headline show in het Antwerps Sportpaleis op zondag 27 juni. De support act wordt weldra bekend gemaakt samen met alle info over tickets en start van de ticketverkoop. Zoals steeds zal Iron Maiden een exclusieve voorverkoop voor zijn fanclub-leden voorzien.



Sinds het begin van de Legacy-tour heeft Iron Maiden voor bijna twee miljoen fans over de hele wereld gespeeld, waaronder als headliner voor 100.000 toeschouwers op het legendarische Rock In Rio Festival in Brazilië.



Meer over de tour van Iron Maiden, lees je op www.ironmaiden.com.

Tickets:

www.teleticketservice.com





