New Event Robin Hood en ik

Stadsschouwburg Antwerpenzondag 28 februari 202114:00

Op dit moment beheersen en beperken de coronamaatregelen nog grotendeels ons leven, maar toch is het goed om ook stilaan weer naar de toekomst te kijken. Naar het moment waarop we weer met z’n allen kunnen genieten van samenzijn met vrienden en familie, en we weer opnieuw - veilig - naar het theater kunnen. Want de échte magie, die beleef je samen, in het theater.



Achter de schermen werd er door het team van Deep Bridge heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van de shows voor volgend theaterseizoen: muziek werd gecomponeerd, scripts werden geschreven. Vandaag stellen we dan ook heel graag de opvolger van ‘Sneeuwwitje’ voor. Vanaf februari kan je gaan kijken naar een volledig nieuwe versie van het bekende sprookje ‘Robin Hood’.



‘Robin Hood & ik’ vertelt het verhaal van Robin Hood en zijn bende vrijbuiters. Terwijl Koning Leeuwenhart een oorlog uitvecht in het Heilig Land, zwaait zijn door en door slechte broer de scepter over het land. Met de hulp van de Sheriff van Nottingham steelt hij van de arme mensen. Tot Robin er schoon genoeg van heeft en al het geld rooft. Iets waar de Sheriff niet mee kan lachen. Als dan ook nog ’s zijn nichtje Marianne verliefd wordt op Robin is het hek helemaal van de dam. Maar wat als Robin Hood niet bestaat? Wat als het hele verhaal verzonnen is?







“In het najaar hernemen we de voorstellingen van ‘Sneeuwwitje’ met Maureen Vanherberghen in de hoofdrol, maar in het voorjaar van 2021 is het de beurt aan ‘Robin Hood & ik’. We hebben dat proces ondertussen goed in de vingers en we weten hoe een instapmusical voor jonge kinderen, gezinnen en families er in deze tijd moet uitzien. We geven aan de avonturen van Robin Hood een nieuwe dimensie. Wie ons, Stany Crets en de rest van het creatieve team een beetje kent, weet dat we dat verhaal een eigen twist gaan geven, met humor en heel wat eigentijdse accenten. Mart van den Hout verzorgt opnieuw de regie, Ad Van Dijk de muziek en Thalisa Mintiens de choreografie. De volledige cast wordt binnenkort bekendgemaakt, maar de populaire Laurenz Hoorelbeke en Jasmine Jaspers zijn uiteraard terug van de partij. Welke rol dit komische duo deze keer voor hun rekening neemt, houden we nog even voor ons, maar dat het publiek er zal van smullen, staat als een paal boven water”, klinkt het bij de producent.



De musical ‘Robin Hood & ik’ start vrijdag 26 februari 2021 in de Antwerpse Stadsschouwburg, met een feestelijke voorstelling op zondag 28 februari. Op 18 april kan je terecht in het Hasseltse Ethias Theater en op 24 april in de Gentse Capitole.



Tickets voor ‘Robin Hood & ik’ kan je vanaf nu bestellen op www.deepbridge.be Naast individuele tickets zijn er ook groepstickets en elke ticketkoper kan momenteel genieten van 15 % lanceringskorting.