New Event Rammstein | new date

Park De Nieuwe Koers Oostendezaterdag 7 augustus 202118:00

Er is een nieuwe datum gevonden voor de show van Rammstein in Oostende die zou plaatsvinden op 10 juni 2020. Helaas kan de show op de oorspronkelijke datum niet plaatsvinden in verband met maatregelen rondom het coronavirus.



De nieuwe datum is zaterdag 7 augustus 2021.



Je tickets voor de oude datum blijven automatisch geldig voor de nieuwe datum. Het is dus niet nodig om je tickets om te ruilen voor nieuwe tickets. Alle kaartkopers ontvangen een e-mail van Ticketmaster / Eventim met meer informatie. Check voor de zekerheid ook je spam-inbox.

Tickets:

www.ticketmaster.be





