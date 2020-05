New Event Corteo | new date

Lotto Arena Merksemdonderdag 17 juni 202120:00

De meest magische van alle arenaproducties van Cirque du Soleil Corteo speelt zich af in de fantasie van een clown. Het is een vrolijke parade die de passie van de acteur combineert met de elegantie en de kracht van de acrobaat. Het publiek beleeft een ongeziene theatrale, feestelijke processie vol plezier, humor en spontaniteit in een mysterieuze plek ergens tussen hemel en aarde. Deze unieke productie werd geregisseerd door Daniele Finzi Pasca en ging in première in de Big Top in april 2005. Sindsdien betoverde de show meer dan 8 miljoen mensen in 19 landen op 4 continenten.

De cast van Corteo bestaat uit 51 acrobaten, muzikanten, zangers en acteurs van over de hele wereld.

