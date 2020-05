New Event 30 jaar Mama‘s Jasje

De Roma Borgerhoutzaterdag 17 april 202120:00

Mama‘s Jasje bestaat 30 jaar, en dat moeten we vieren! Op zaterdag 17 april 2021 komt het hitfenomeen uit de jaren ‘90 met een unieke theatertour naar De Roma. Tickets zijn vanaf 25 mei om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.



Mama’s Jasje bestaat 30 jaar en dat moet gevierd worden! De band rond singer-songwriter Peter Vanlaet brengt dit voorjaar voor de gelegenheid een feestelijk album uit met een selectie van -niet toevallig- 30 nummers. Tien greatest hits. Tien prachtige hommages. Tien spiksplinternieuwe songs!



En er staat natuurlijk ook een tournee op het programma. Op zaterdag 17 april speelt Mama‘s Jasje in De Roma. Op de setlist staan -jawel- 30 songs, waaronder onsterfelijke klassiekers als “Zo Ver Weg“, “Een Teken Van Leven“, “Doe Het Licht Maar Uit“ en “Als De Dag Van Toen“. Dat Peter Vanlaet op het podium minstens even hard zal schitteren als in het net afgelopen seizoen van ‘Liefde Voor Muziek‘ staat buiten kijf. Dat wordt genieten!

Tickets:

www.deroma.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -