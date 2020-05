New Event Gene Thomas 2021

Stadsschouwburg Antwerpenzaterdag 6 november 202120:00

Een zeer succesvolle passage in ‘Liefde Voor Muziek’ (met oa. ook Regi, The Starlings, Andre Hazes, Karen Damen en Peter Vanlaet van Mama’s Jasje) en de release van een nieuw album ‘OmSINGELd’: meer had Gene Thomas niet nodig om zich ook nog eens te engageren tot één van zijn grotere solo concerten ooit. Op zaterdag 6 november 2021 staat Gene, omringd door een bende topmuzikanten, voor een avondvullend concert in Stadsschouwburg Antwerpen.

Gene Thomas, ook wel eens omschreven als ‘de Vlaamse Bon Jovi’, laat zo maar eventjes 3 CD’s (met in totaal 47 songs !) op Vlaanderen los. Met ‘omSINGELd’ verzamelt hij nieuwe songs, al zijn nummers uit ‘Liefde Voor Muziek’én een overzicht van alle singles die Gene solo uitbracht sinds het prille begin van z’n solocarrière.

Hij had hiervoor ook al de hand in een 30-tal Ultratop hits en is opvallend onopvallend al bijna 25 jaar in de Belgische (en Franse !) muziekscène aanwezig. Gene’s muziekproductie is schier oneindig. Regi’s huidige hitsingle ‘Kom Wat Dichterbij’ is ook van hem. Hhet werd dus tijd om het beste daarvan te presenteren op een daverend live concert.

In de slipstream van de release aanstaande vrijdag van dit 3CD-album en het tv-programma wou Gene graag nog dit jaar een groots opgezet concert geven. Samen met organisator PSE Belgium heeft hij echter het zekere voor het onzekere gekozen en de timing van dit concert aangepast aan de actuele situatie: in november 2021 zal de C-crisis voor velen herleid zijn tot een nare herinnering en is er plaats voor feesten en genieten van ’s mans beste werk. Gene zal zich helemaal in zijn sas voelen met zijn strakke begeleidingsband en in een voor deze gelegenheid speciaal opgezette productie. Hij wil van de avond bovendien een totaalbeleving maken (‘customer experience’, weet je wel) en zal van de infrastructuur van de Stadsschouwburg gebruik maken om ook zijn artwork (het campagnebeeld van het concert is er een voorbeeld van) tentoon te stellen. En de fans die echt iets speciaals willen beleven, kunnen bovendien een upgrade aankopen om de soundcheck van het concert exclusief mee te maken.

Het 3CD-album ‘OmSINGELd’ ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels of is verkrijgbaar via de courante kanalen.

De ‘Soundcheck Party omvat:

Soundcheck

Exclusief Gene Thomas artwork (genummerd)

cd Gene Thomas Ontvlambaar

Gene Thomas draagtas

Opgelet: In dit pakket is geen concertticket inbegrepen. Dit moet apart aangekocht worden. Toegang tot de ‘Soundcheck Party’ kan enkel met een geldig concertticket.