New Event Milow Unplugged Tour

De Roma Borgerhoutwoensdag 12 mei 202120:00

Vijftien jaar na de release van zijn geweldige debuutalbum The Bigger Picture keert Milow terug naar zijn muzikale roots met een intieme akoestische tour. Op 12 mei houdt de Leuvense singer-songwriter halt in De Roma voor een pakkend en hartverwarmend concert met nieuw werk en onverwoestbare meezingers. Tickets zijn vanaf 29 mei om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.

Met zijn warme stem en gouden gevoel voor melodie blijft Milow de harten veroveren. Ondertusen heeft de Leuvenaar al zes platen en talloze songs die in het collectief geheugen gegrift staan, op zijn palmares. Begin dit jaar speelde hij een onvergetelijke liveshow in een hopeloos uitverkochte Lotto Arena. En menig muziekliefhebber denkt nog steeds met een brede glimlach terug aan zijn laatste doortocht in De Roma eind 2016.

Met zijn laatste album Lean Into Me keert de Leuvenaar terug naar de pure singer-songwriter sound van zijn beginperiode. De plaat vertelt een uitermate persoonlijk verhaal en brengt de luisteraars dichter bij Milow dan ooit tevoren. Songs als Lay Your Worry Down, Laura’s Song of Michael Jordan – over zijn jeugdheld en de complexe relatie met zijn vader – horen bij de allerbeste songs uit zijn carrière.

In De Roma brengt Milow een intieme unplugged-show met bekende en minder bekende parels, onvergetelijke meezingers als Ayo Technology en You Don’t Know, én nieuw werk uit het nog te verschijnen zevende album. Hij wordt omringd door zijn trouwe muzikale luitenanten: zanger-gitarist Tom Vanstiphout – die sinds enkele jaren ook in de vaste liveband van Bryan Ferry speelt – en de fenomenale zangeres Nina Babet.