De levende legendes van Los Lobos zijn al meer dan 40 jaar de Mexicaans-Amerikaanse trots van de ‘roots rock’. Tickets zijn vanaf 29 mei om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac. Los Lobos, een groep van vijf hechte muzikanten uit Los Angeles, ontstond begin jaren 70 en evolueerde van Mexicaans balorkest tot eclectische supergroep. Begin jaren 80 brak de band door bij het grote publiek dankzij hun cover van La Bamba van Ritchie Valens, uit de soundtrack van de gelijknamige film. Het avontuurlijke album Kiko uit 1992 deed Los Lobos dan weer uitgroeien tot een gevestigde waarde bij muziekliefhebbers wereldwijd. Het album is een waar meesterwerk met indrukwekkende songs, zowel muzikaal als tekstueel. Miljoenen verkochte albums en verschillende prestigieuze awards later rusten de kranige mannen echter niet op hun lauweren. Nog steeds spelen ‘de wolven’ wereldwijd voor volle zalen en zijn ze hét keurmerk geworden voor wie houdt van rootsmuziek. Want nog meer dan voor hun grote successen, staan de heren van Los Lobos voor de melting pot die de hedendaagse Amerikaanse cultuur is. Muzikale stijlen als jarocho, andnorteño en Tejano, maar ook folk, country, doo-wop, soul, R&B, rock-’n-roll en zelfs punk… ze komen allemaal in de allerbeste versies samen in hun geweldige muziek. Boogie Beasts verzorgt het voorprogramma met dirty beats, hypnotiserende slide, huilende mondharmonica en lekker veel fuzz. Boogie Beasts, twee Vlaamse en twee Waalse muzikanten, vertolken hun liefde voor elektrische delta-blues op geheel eigenzinnige wijze en spelen met invloeden van The Black Keys, John Lee Hooker, Little Walter, RL Burnside én de vroege Stones.

