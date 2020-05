New Event James Blunt

Lotto Arena Merksemvrijdag 16 april 202120:00

De Britse singer-songwriter James Blunt komt op vrijdag 16 april 2021 naar de Lotto Arena in Antwerpen. De voormalig legerofficier die in 2005 een monsterhit scoorde met ‘You’re Beautiful’ heeft inmiddels al lang bewezen geen one hit wonder te zijn. Na 23 miljoen verkochte albums komt Blunt in Antwerpen zijn laatste album ‘Once Upon A Mind’ voorstellen.

Voor zijn zesde album keerde James Blunt terug naar de basis, en doet hij wat hem in 2005 naar een sterrenstatus katapulteerde: het schrijven van bloed eerlijke en gevoelige songs met een rijke melodie. “This is the album of my life”, zegt James Blunt zelf over ‘Once Upon A Mind’. Nooit eerder was hij zo emotioneel betrokken. Hij draagt het album dan ook op aan zijn zieke vader. “Wanneer je beseft dat je ouders niet onsterfelijk zijn en je zelf net vader wordt, dan zie je de levenscyclus ineens heel duidelijk.”

10 maanden werkte Blunt aan het album in opnamestudios in Londen, Los Angeles en Nashville. Zijn obsessie voor details (nog een overblijfsel uit zijn legertijd ) dreef zijn team soms tot wanhoop. Maar voor James is het dat allemaal waard geweest. “I love the results. This one really means something to me.”

Verwacht dus veel nieuw materiaal als ‘Cold’ en ‘The Truth’ in Antwerpen. Fans kunnen zich verheugen op een greep uit het brede repertoire van James Blunt, van ‘Goodbye My Lover’ to de meer recentere samenwerking ‘Melody’ met Lost Frequencies.