De legendarische Britse hitmachine 10cc komt opnieuw naar De Roma! Maak je klaar voor een onvergetelijk concert van één van de meest invloedrijke en tijdloze groepen aller tijden. Onder leiding van levende legende Graham Gouldman belooft de band hit na hit na hit te spelen: “Het houdt niet op! We kennen geen genade!” Tickets zijn vanaf 5 juni om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac. Weinig groepen hebben zo hun stempel gedrukt op de pop- en rockgeschiedenis als 10cc. Met I’m Not In Love, Dreadlock Holiday, Rubber Bullets en Donna leverde de iconische band een schare tijdloze songs af die hele generaties muziekliefhebbers moeiteloos kunnen meezingen. Sinds de grote doorbraak begin jaren zeventig wordt Graham Gouldman beschouwd als één van de belangrijkste Amerikaanse songschrijvers. Niet verwonderlijk als je weet dat 10cc meer dan 30 miljoen albums verkocht. In de Amerikaanse Songwriter’s Hall Of Fame neemt Gouldman een plaats in naast grootheden als John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Elton John en Sting. Na een lange break toert 10cc sinds begin eenentwintigste eeuw opnieuw de wereld rond. Met Graham Gouldman aan het hoofd en een dijk van een band: Rick Fenn (gitaar, zang, bas), Paul Burgess (drum), Iain Hornal (zang, gitaar, keyboard) en Keith Hayman (keyboard, gitaar, bas, zang). Na twee eerdere onvergetelijke passages in 2010 en 2017 rolt De Roma graag opnieuw de rode loper uit voor deze helden van de popmuziek.

