New Event Judy Collins

De Roma Borgerhoutwoensdag 24 februari 202120:00

Eenentachtig is ze, en een waardige grand old lady van de folk. Een status die niet eens zozeer is gebaseerd op een imposant repertoire als songwriter - al heeft ze een hele rits mooie liedjes geschreven, vaak sociaal bewogen. Judy Collins was en is vooral een subliem vertolkster van liedjes van anderen. Op 24 februari rollen we de rode loper voor haar uit in De Roma.

De bekroonde singer-songwriter wordt gewaardeerd om haar fantasierijke interpretaties van traditionele en hedendaagse standards en haar eigen poëtische composities. Haar verbluffende vertolking van Joni Mitchell‘s Both Sides Now op haar bekende album uit 1967, Wildflowers, is opgenomen in de Grammy Hall of Fame.

Artiesten zoals Rufus Wainwright, Shawn Colvin, Dolly Parton, Joan Baez en Leonard Cohen hebben onlangs haar erfenis geëerd met het album Born to the Breed: A Tribute to Judy Collins.

Het album Winter Stories uit 2019 is haar meest recente samenwerking, met onder meer de veelgeprezen Noorse folkartiest Jonas Fjeld en de meesterlijke bluegrassband Chatham County Line. Winter Stories is een verzameling klassiekers, nieuwe deuntjes en een paar verrassingen, met pittige zangpartijen, adembenemende duetten en Judy‘s verbluffende harmoniezang.

Judy is een moderne Renaissance-vrouw. Ze schrijft, toert wereldwijd en koestert nieuw talent. Ze is een ervaren schilder, filmmaker, hoofd van een platenlabel, muzikale mentor en een veelgevraagd keynote-spreker voor geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie. Ze blijft muziek van hoop en genezing maken die de wereld verlicht en tot het hart spreekt.