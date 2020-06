New Event Imany

Bozar Brusselzaterdag 6 februari 202120:00

Op zaterdag 6 februari stelt de Franse activiste en soul-, jazz- & blueszangeres Imany haar nieuwste project Voodoo Cello voor bij BOZAR in Brussel. In Voodoo Cello versmelt Imany‘s diepe stem betoverend en liefdevol met de klank van acht cello‘s.



Al tien jaar weet Imany met haar diepe stem het publiek te bezweren door op soul, folk en blues geïnspireerde ritmes. Gesterkt door haar twee grote hits Don‘t Be So Shy en You Will Never Know, twee albums en haar soundtrack voor de film Sous les jupes des Filles gaat het Imany wereldwijd voor de wind.



Na een lange internationale tournee en een welverdiende rustpauze verschijnt Imany nu opnieuw op het podium en vermengt ze haar stem met de warme akoestische klank van een cello-orkest. In Voodoo Cello bezweert Imany acht cello‘s en zet ze klassiekers uit de populaire muziekgeschiedenis naar haar hand (van Nina Simone en Radiohead tot Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u. en Bob Marley). Met sprekend gemak put ze uit de magie die ontstaat wanneer de snaren en haar stem samen zinderen en betovert ze haar publiek, terwijl ze aandacht vraagt voor de unieke kracht van vrouwen.

Tickets:

www.bozar.be





