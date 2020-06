New Event Gladiator Live in Concert

Stadsschouwburg Antwerpenvrijdag 19 februari 202120:00

CineConcerts en Cinema in Concert brengen de epische film “Gladiator” op groot scherm met de soundtrack live gebracht door een symfonieorkest. “A general who became a slave. A slave who became a gladiator. A gladiator who defied an emperor.” Gladiator, de veelbekroonde film van Ridley Scott uit 2000, betekende de legendarische terugkeer van de sandalen- en avonturenfilm in Hollywood. De originele versie van Gladiator zal geprojecteerd worden op groot scherm, met Nederlandstalige ondertiteling en geluidseffecten, maar zonder de muzikale begeleiding geschreven door Hans Zimmer & Lisa Gerrard. De bekroonde soundtrack wordt namelijk live en perfect synchronisch met de originele muziek uitgevoerd door het Noordpool Orkest. Maar liefst 140 personen zullen het podium komen. Topmuzikanten en koorleden zorgen voor een uniek samenspel tussen de epische filmscènes en één van de succesvolste soundtracks uit de filmgeschiedenis. Een ongelofelijke belevenis die je meesleurt in een wervelende cinema-ervaring. Dé kans om één van de beste en meest onvergetelijke films ooit te zien in een unieke setting.

Tickets:

www.teleticketservice.com





