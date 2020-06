New Event Seasick Steve | new date

De Roma Borgerhoutdinsdag 4 mei 202120:00

Seasick Steve heeft een drukke tijd achter de rug. Intense schrijfsessies voor het nieuwe album Love & Peace dat dit voorjaar verschenen is, hielden bompa blues bezig. Ter ere van het album trekt Steve op pad doorheen Europa. Op 4 mei 2021 staat hij voor het eerst in De Roma. Met zijn long-time drummer Dan Magnusson aka Crazy Dan mee trouw op post op het podium en hun koffer vol country- en rauwe bluesdeuntjes met een vleugje boogiewoogie.



Steve heeft een aantal verrassingen in petto, maar kijkt nu al enorm uit naar de nieuwe tour. “We rock. That’s what we do. When I see a club full of people, or a field full of people, they’re just with us and ready to get down in the mud (sometimes real mud!). We love it, and we love them!”