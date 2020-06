New Event Maluma | new date

Sportpaleis Merksemzondag 13 juni 202120:00

Omdat de maatregelen omtrent COVID-19 wat betreft evenementen na 31 augustus nog onduidelijk zijn is er besloten om de reeds verplaatste shows van Maluma te verplaatsen naar 2021. Het concert van MALUMA in het Antwerps Sportpaleis, oorspronkelijk gepland voor 26 maart 2020 en vervolgens uitgesteld naar 13 september 2020, wordt opnieuw verplaatst. De nieuwe datum is nu vastgelegd op zondag 13 juni 2021. Je tickets blijven gewoon geldig. Je krijgt met je oorspronkelijk ticket(s) dus toegang tot het evenement. Je hoeft geen verdere actie te ondernemen. Alle tickethouders ontvangen vandaag een mailtje van Tele Ticket Service.

Tickets:

www.teleticketservice.com





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -