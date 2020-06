New Event 5 Seconds Of Summer

Paleis 12 Brussels Expodinsdag 20 april 202120:00

Daar zijn ze dan! De vier jonge Australiërs van 5SOS zijn uit de startblokken geschoten! Na Parijs, Berlijn, Londen en Milaan zal hun No Shame 2021 Tour ook neerstrijken in Brussel, op 20 april 2021 in Paleis 12. Calum, Ash, Luke en Michael maken zich op voor een strakke show, die iedereen zal doen snakken naar meer. Met All Time Low als support act.



De band heeft niet stilgezeten sinds hun oprichting in 2011 en de release van hun debuutplaat in 2014. 5 Seconds of Summer, of afgekort 5SOS, is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de internationale pop/rock-scene. De band verkocht wereldwijd miljoenen platen en scoorde box office hits met o.a. “She Looks So Perfect”, “Youngblood” en “Who Do You Love” met The Chainsmokers.



In maart 2020 dropte het kwartet hun vierde album getiteld “C.A.L.M.”. Kort, krachtig en een subtiele verwijzing naar de initialen van hun voornamen. Voor deze nieuwe plaat werkte het viertal samen met producer Andrew Watt (Post Malone) en zetten ze hun ambities kracht bij met nummers als “No Shame”, “Old Me” en “Easier”. Een 5SOS-show die je absoluut niet wil missen!

Tickets:

www.ticketmaster.be





