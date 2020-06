New Event Fontaines D.C.

Trix Borgerhoutdinsdag 30 maart 202120:00

Fontaines D.C. kwam in 2019 met één van de strafste debuutplaten van het jaar. ‘Dogrel’ was het meest gehypete Ierse rockdebuut in lange tijd. Terecht genomineerd ook voor de prestigieuze Mercury Prize. Het postpunk-gezelschap uit Dublin - de D.C. in de groepsnaam staat trouwens voor Dublin City - groeide in een mum van tijd uit tot boegbeeld in hun genre en zit niet bepaald stil. De tourplannen voor 2020, met o.a. een bezoek aan Rock Werchter, werden noodgedwongen in de koelkast gestopt, maar in afwachting van livedata in 2021 verschijnt op 31 juli alvast de nieuwe plaat ‘A Hero’s Death’. Minder dan anderhalf jaar na hun debuut belooft dit de volgende meesterzet van de Ieren te worden.



Fontaines D.C. staat met zijn ‘rebellie meets poëzie’ op dinsdag 30 maart 2021 in Trix in Antwerpen.

Tickets:

www.trixonline.be





