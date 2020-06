New Event Beth Hart | new date

Koninklijk Circus Brusselwoensdag 10 november 202120:00

Op 10 november 2021 brengt de Grammy-winnares Beth Hart haar nieuw album ‘War In My Mind‘ naar het Koninklijk Circus, Brussel



Authentieker dan Beth Hart wordt het niet. In een wereld vol gepolijste producties en digitaal bijgewerkte fotoshoots is er één artieste die onbevangen in haar kaarten laat kijken, haar donkerste geheimen deelt en je meeneemt in haar avontuur.

Tickets:

www.ticketmaster.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -