New Event IAM | new date

Vorst Nationaal Brusselmaandag 26 april 202120:00

Om de verspreiding van coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, zijn concerten momenteel verboden. Het concert van IAM in Forest National, oorspronkelijk gepland op 18 november, wordt verplaatst. De nieuwe datum is nu vastgesteld op maandag 26 april 2021. Personen met tickets worden persoonlijk per e-mail gewaarschuwd.

Er zijn nog tickets beschikbaar voor deze nieuwe datum, meer info via livenation. Ik ben er klaar voor. De veiligheid van kunstenaars, fans en onze medewerkers is onze belangrijkste prioriteit en we houden de evolutie met de grootste aandacht in de gaten. Volg de richtlijnen van de regering. Wees verantwoordelijk. Het doel is om het virus te stoppen. Bedankt voor uw begrip. Zorg goed voor jezelf en je dierbaren. IAM verzet, IAM ademt, IAM is er!

Tickets:

www.teleticketservice.com





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -