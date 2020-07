New Event Alicia Keys | nieuwe datum

Sportpaleis Merksemzaterdag 12 juni 202120:00

Naar aanleiding van de genomen maatregelen door de Belgische regering om het coronavirus (COVID-19) in te dijken, kunnen veel evenementen niet plaatsvinden op de voorziene datum. Het concert van Alicia Keys, dat zou plaatsvinden op vrijdag 12 juni 2020 in het Sportpaleis, wordt hierdoor uitgesteld naar zaterdag 12 juni 2021.

Tickethouders worden persoonlijk via mail gecontacteerd.



Er zijn nog tickets te koop voor deze nieuwe datum, meer info via livenation.be.



De gezondheid en veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is onze grootste prioriteit. De richtlijnen van overheden volgen. Verantwoordelijkheid nemen. Het virus een halt toeroepen. Daar draait het om. Dank voor jullie begrip. Take care, stay safe.

Tickets:

www.teleticketservice.com





