New Event Hurts

Ancienne Belgique Brusselmaandag 12 april 202120:00

Na een pauze van drie jaar zijn de Britten van Hurts eindelijk terug! Met een langverwacht nieuw album ‘Faith’ dat op 4 september verschijnt en een splinternieuwe tournee, die hen op 12 april 2021 naar het podium van de Ancienne Belgique brengt.



Sinds de release van de bejubelde debuutplaat ‘Happiness’ in 2010 (met daarop singles “Wonderful Life” en “Better Than Love”) gaat het in snelvaart vooruit voor de heren uit Manchester. Charismatische frontman Theo Hutchcraft en zijn kompaan Adam Anderson gelden al jaren als het summum van de synthpop, waarbij de link met bands als OMD, Pet Shop Boys en Depeche Mode nooit veraf is. Op weergaloze wijze maken ze de brug tussen dansbare pop en donkere new wave klanken, met dank aan de markante stem van zanger Hutchcraft en hun typische elektronische sound. Het succes bracht hen de afgelopen jaren naar de podia van Rock Werchter, Pukkelpop en ook de AB.



Op maandag 12 april 2021 stelt Hurts hun nieuw album ‘Faith’ voor in de Ancienne Belgique.

Tickets:

www.abconcerts.be





