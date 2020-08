New Event Wardruna

Koninklijk Circus Brusselvrijdag 19 november 202120:00

Donker en hypnotiserend, authentiek en modern. Het heidense volk van Wardruna spreekt het meest primitieve in elk van ons aan. Gedragen door een mix van indringende percussie in combinatie met hun epische en majestueuze zang en fenomenale evocatieve kracht kennen ze een steeds groter wordend succes. Op vrijdag 19 november 2021 komt de Noorse band naar het Koninklijk Circus in Brussel.

Tickets:

www.ticketmaster.be





