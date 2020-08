New Event Melanie C

Trix Borgerhoutdinsdag 18 mei 202120:00

Melanie C op 18 Mei 2021 in concert in de Trix in Antwerpen

Het nieuwe album Melanie C verschijnt op 2 oktober



“Her best work since she went it alone 20 years ago…recalls classic Robyn and the carefree joy of Carly Rae Jepsen” – The Guardian

Melanie C maakte vandaag de details bekend over haar voorjaarstournee door het Verenigd Koninkrijk en Europa in 2021.

Het album Melanie C nam onlangs een vliegende start met de nieuwste single In And Out Of Love (Bekijk de bijhorende videoclip hier, die met respect voor social distancing werd gedraaid in het Londense Alexandra Palace). Ook de krachtige nieuwe single Blame It On Me prijkt op het album en werd al meteen een van de 20 meest gedraaide nummers in het VK, terwijl de eerste single op het album, het persoonlijke Who I Am, op iTunes wereldwijd naar nummer 1 klom. Met passages in onder meer The Late Late Show With James Corden en The One Show op BBC 1 wist Melanie fans in alle hoeken van de wereld te bereiken de afgelopen maanden!

Gevoed door haar liefde voor disco, elektronische muziek en poppy anthems klinkt haar nieuwe album als een avontuur van bezinning, ontwikkeling en aanvaarding. Des te meer door haar keuze voor samenwerkingen met bijvoorbeeld Nadia Rose of Shura en remixes door Joe Goddard (naast een reünie met haar trouwe bondgenoot Richard ‘Biff’ Stannard). Melanie C blijft altijd zichzelf, of ze nu een BRIT Award aan vriendin Billie Eilish uitreikt of het debat rond depressie, een positief zelfbeeld en de LGBTQ-gemeenschap een stem geeft. Nooit eerder was ze zo aanwezig.

Hoewel ze al meer dan 100 miljoen platen verkocht en tal van BRIT, Ivor, Billboard en Olivier Awards op zak heeft, voelt dit voor Melanie C aan als een nieuw, zelfzeker pad, en een nieuw en glansrijk hoofdstuk vol Girl Power.

Kortom een niet te missen concert op 18 Mei 2021 in Trix Antwerpen !

De Algemene Ticketverkoop gaat van start op vrijdag 28 augustus om 10u op www.gracialive.be & www.trixonline.be