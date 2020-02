Recensie The Best Of Musicals At The Movies ★★★

zaterdag 11 januari 2020Stadsschouwburg AntwerpenSascha Siereveld

Het lijkt alsof Music Halls ‘The Best Of Musicals’ een hele oude traditie is, maar in werkelijkheid zijn Chris Van Tongelen en zijn collega’s nog maar aan de derde editie bezig. Dit keer gaan ze de muzikale mosterd halen in de filmwereld. Naast liedjes uit heel evidente films als ‘Grease’, ‘Footloose’, ‘The Bodyguard’ en ‘Moulin Rouge’, trakteren Elke Buyle, Goele De Raedt en Marleen van der Loo ook op een reeks legendarische titelsongs van Bondfilms. Elke Buyle bevestigt trouwens ook dit jaar samen met Charlotte Campion dat ze over geweldig veel vocaal talent beschikken. Elkes ‘Into The Unknown’ en Charlotte haar ‘I Will Always Love You’ zijn gewoonweg heerlijk om naar te luisteren. Dé revelatie van de avond is zonder enige twijfel Charlotte Verduyn. Bij ‘Up Where We Belong’ met Gene Thomas blijft ze nog een beetje op de achtergrond steken, maar in ‘Don’t Rain On My Parade’ komt haar ware talent boven drijven. Ze straalt, ze knalt, ze gaat als een stoomtrein op kruissnelheid door het nummer terwijl wij op het puntje van onze stoel volop zitten te genieten van haar prestatie en ze ons achteraf achterlaat met het verlangen naar meer… veel meer.

‘The Best Of Musicals’ komt een beetje met een valse start uit de startblokken. Het tweeëntwintig man sterke live orkest zet vol overtuiging ‘The Greatest Show’ in en we worden al meteen getrakteerd op een volle klank. Het publiek begint spontaan mee te klappen op de muziek. Het orkest weet de juiste toon te zetten. Ze zetten hem alleen met zoveel overtuiging dat de zang Chris Van Tongelen wegzakt in het drijfzand van de muzikale omlijsting. Achteraan moet er nog een beetje met de knopjes geschoven worden en tegen ‘A Million Dreams’ lijkt het probleem van de klankafstelling opgelost.

De vrouwen mogen hier voor het eerst aantreden. Elke Buyle, Goele De Raedt, Marleen van der Loo en Charlotte Verduyn verblijden het publiek met mooie nummer uit ‘The Greatest Showman’. Twee dingen die meteen opvallen: de heerlijke samenzang als de vier vrouwen in harmonie gaan én de heerlijke stem van Charlotte Verduyn. Voor haar absolute topprestatie is het wachten op het tweede deel waar ze ‘Don’t Rain On My Parade’ uit ‘Funny Girl’ mag brengen.

Ze heeft hiermee behoorlijk wat hooi op de vork genomen. Niet alleen moet ze in de voetsporen van Barbra Streisand treden, ze heeft er ook nog eens een nummer uitgekozen dat zo’n spervuur van woorden heeft dat menig artieste zich bij de uitvoering ervan in haar woorden verslikt. Maar Charlotte Verduyn doet het geweldig. Ze zit op tempo, blijft nergens haperen, bewijst haar vocale reikwijdte, is sterk in de hoogte en weet ook nog eens een heerlijk volume te produceren. Haar “Hey best of Musicals … here I am.” is absoluut geen holle frase, maar eerder een buitengewoon sterk visitekaartje.

Charlotte Verduyn is zeker niet de enige sterkhouder van deze show. Het is opvallend hoe vooral de vrouwen heel sterk uit de hoek komen. Toegegeven, Wim Van Den Driessche zijn ‘Somewhere Over The Rainbow’ weet erg te charmeren. In een crooner-stijl die doet denken aan de grote Nat King Cole krijgen we een zachte, romantische uitvoering te horen die passend gecomplementeerd wordt met spots die stilaan de kleuren van de regenboog vormen. Ook zijn ‘If I Were A Rich Man’ is erg bekoorlijk. Hij speelt hier ook echt de rol van Tevje en je wordt er spontaan vrolijk van, maar … de vrouwen zijn toch sterker.

Goele De Raedt valt behoorlijk tegen in ‘My Heart Will Go On’, maar weet dit goed te maken in een dreigende, donkere versie van ‘Golden Eye’ waar haar stem gaat aanleunen bij die van Tina Turner. En tegen de tijd dat ze ‘Cabaret’ brengt, hebben we haar volledig vergeven voor het zinkende schip. Dit nummer heeft het allemaal: het ene moment is het heel timide, zacht en hoog; dan is er weer een stukje parlando; het vraagt teruggetrokkenheid, maar ook een zekere arrogantie en een lange uithaal op het einde. Dit is duidelijk een kolfje naar Goeles hand. Net als ‘Lady Marmalade’ trouwens dat ze samen met Elke Buyle en Marleen van der Loo mag brengen. De soul klinkt erg verleidelijk en er is hier echt wel sprake van girlpower.

Marleen van der Loo zet trouwens een meer dan verdienstelijke versie van ‘For Your Eyes Only’ neer. Het geheel klinkt gevoelig, maar tegelijk ook krachtig. Hoewel we het vooraf misschien niet zouden verwacht hebben, ligt dit haar perfect. En net wanneer we op het punt staan om dit nummer te nomineren voor beste Bond-song van de avond, komt daar Elke Buyle die iedereen van zijn sokken blaast met een geweldig sterke uitvoering van ‘License To Kill’. Wat een power en wat een stemgeluid! Dit staat mijlenver van het zeemzoete ‘Laat het los’. Het orkest mag voluit gaan en het koper hoeft zich niet in te houden en toch komt Elke er nog bovenuit. Het talent spat van het podium. Dit is waarom ‘The Best Of Musicals At The Movies’ zo interessant is: je ziet en hoort artiesten in nummers die voor hen misschien wat atypisch zijn, maar wel geweldig.

Of wat dacht u van de fijne gestalte van Charlotte Campion die plots in de schoenen van niemand minder dan Whitney Houston gaat staan om ‘I Will Always Love You’ te brengen? Dat ze kan zingen, bewijst ze eerder in de voorstelling al in het duet ‘When You Believe’ dat ze met Elke brengt. Maar dit nummer uit ‘The Bodyguard’ is wel andere koek. Het begint al met die erg kwetsbare, a capella opening. En dan zwelt het nummer zachtjes aan. Het klinkt romantisch en zacht tot de korte pauze komt, de muziek even stopt en dan voluit “I … will always love you.” weerklinkt. Het publiek zit met ingehouden adem te genieten van elke noot die Charlotte hier uit haar lijf perst. Tussendoor klinkt nog een sexy saxsolo en dan groeit er die spanning: gaat ze de hoge noten halen. Het catharsismoment komt er wanneer blijkt dat na een geweldig sterke prestatie ook de hoge eindreeks nog zuiver uit haar keel vloeit. Bij de aller aller allerlaatste noot blijkt de lucht even op, maar daar ligt niemand van wakker. Het oorverdovende applaus geeft aan dat de rest van het publiek even hard genoten heeft dan wij.

Nu vraagt u zich als kritische lezer misschien wel af hoe het de rest van de cast, namelijk de heren, verder vergaat. Christophe Coenegrachts heeft een heel leuk duetje met Charlotte Campion: ‘Love Is An Open Door’. Het is het eerste nummer in de voorstelling waar we magie op de bühne zien en waar de twee artiesten de scène ook werkelijk spelen. Gene Thomas zet een vlotte ‘Footloose’ neer, maar breekt daarmee geen potten. ‘Far From Over’ klinkt veel overtuigender en krijgt de echte ‘80’s vibe mee. Het orkest levert hier trouwens ook weer geweldig werk. Genes leukste moment is de intro van ‘Circle Of Life’. De Afrikaanse klanken gaan hem goed af en het is misschien jammer dat hij niet ineens de rest van het lied voor zijn rekening neemt. Die eer valt Ivann Vermeer te beurt en dat is toch net iets te veel gevraagd. Het geweldigste aan dit nummer is dat alle artiesten samen een geweldig koor van backing vocals gaan vormen.

Ivann Vermeer valt trouwens ook bij de Queen-medley nogal licht uit. Ook hier moeten orkest en backings de boel overeind houden. Dat gevoel hebben we minder bij ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’. Minder zware popsongs liggen hem duidelijk beter en daar kan hij dan wel het juiste gevoel in krijgen.

‘The Best Of Musicals At The Movies’ is dus een show met heel wat variatie, een reeks te verwachten klassiekers in combinatie met enkele leuke verrassingen. Het is een absolute must voor wie houdt van vrouwelijk musicaltalent.

< Sascha Siereveld >

