Recensie Birds of Prey ★★1/2

maandag 10 februari 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

De allereerste Screen X-zaal in België waar er bij momenten ook geprojecteerd wordt op de zijwanden is voor Kinepolis Antwerpen, wat ideaal is voor concertfilms bijvoorbeeld. De allereerste film die in deze gloednieuwe zaal 17 geprojecteerd wordt: Birds of Prey, een leuk niemendalletje dat qua cinematografie en montage veel weg heeft van een videoclip. De Chinees-Amerikaanse regisseuse Cathy Yan koos voor een hippe beeldvoering en typische hak op de tak storytelling met flash backs zoals een tiener dat ook doet (‘Ow juist, dat was ik nog vergeten vertellen …’), en veel visuals en teksten waarbij die ook de geest van de comics uitademen.

Wanneer The Joker en Harley Quinn (Margot Robbie) niet langer een koppel zijn, weet ze dat ze er nu alleen voor staat. Probleem: ze heeft een hoop vijanden gecreëerd de afgelopen tijd die nu allemaal hun kans mooi zien om zich te wreken. Eerst en vooral wil Quinn aan de buitenwereld duidelijk maken dat het uit is met The Joker. Dat doet ze door een vrachtwagen te stelen en die recht op de ACE Chemicals-fabriek te laten rijden waar ze The Joker leerde kennen. In no time staat het gebouw in lichterlaaie door de crash. Dat noemen ze je visitekaartje afgeven.

Birds of Prey is vooral een emancipatorische en feministische film geworden. Vergeet het dat het hoofdpersonage nog langer een man wil dienen. Welkom onafhankelijkheid! ‘Do you know what a harlequin is? A harlequin‘s role is to serve. It‘s nothing without a master. No one gives two shits who we are, beyond that.’ Verder zien we een man op de kap van de detective Renee Montoya (Rosie Perez) carrière maken terwijl de eer eigenlijk naar haar zou moeten gaan. Renee zit achter Quinn aan die een halsketting met daaraan de letter J liet vallen in de buurt van ACE Chemicals. Wanneer zakkenrolster Cassandra Cain (Ella Jay Basco) met een waardevolle diamant gaan lopen is en opgepakt wordt, weet Quinn dat ze Cassandra te pakken moet krijgen op het politiekantoor. Die diamant kan haar bescherming bieden als ze die terug kan geven de topcrimineel Roman Sionis (Ewan McGregor) wiens chauffeur ze in zijn club nogal hardhandig aanpakte. Klein probleem echter: Cain heeft de diamant ingeslikt en Sionis looft een groot bedrag uit onder zijn handlangers voor wie haar vindt. Dan resten er twee opties: haar opensnijden of laxeermiddel en veel pruimen geven.

Sionis staat bekend dat ie het gezicht van zijn slachtoffers graag laat pelen terwijl hij in de sofa met wat popcorn toekijkt. Victor Zsasz (Chris Messina) zit mee in zijn bende. Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) is Sionis lievelingszangeres in de club. Wanneer hij haar gevechtstechniek ziet, kiest hij haar als nieuwe chauffeur. Maar de dame zal Renee inlichten over het doen en laten van haar baas. Zsasz komt te weten dat de zangeres info lekt en geeft dat door aan Sionis. Haar leven staat dus ook op het spel, net als dat van Quinn en Cain. Helena Bertinelli, ook wel The Huntress maar vooral tegen haar zin ‘The Crossbow Killer’ genoemd (Mary Elizabeth Winstead) wil dan weer wraak nemen op de moordenaars van haar rijke familie toen ze nog een kind was. Een van de mannen op haar lijstje is Zsasz. Voor haar zit de job erop als ze die laatste heeft omgebracht. Is het niet dat alle vrouwen in de vervallen kermisattractie ‘The Booby Trap’ vastzitten omdat Sionis ondertussen een heel leger huurlingen ernaartoe heeft gestuurd. De vrouwen kunnen dan ook niet anders dan samenwerken, willen ze dit overleven.

Erg leuk in Birds of Prey zijn de verwijzingen naar onder andere Lady en de Vagebond wanneer we Margot Robbie en een hyena (die ze naar Bruce Wayne – ofwel Batman - vernoemt) zien knipogen naar de beroemde spaghettiscène. Andere te gekke quotes? ‘Ik zei toch dat ze een killer voice heeft?’ (Harley Quinn over Black Canary). Verder reikt ze haar ook een elastiekje aan tijdens een gevecht zodat ze der haar bijeen kan houden, en zet ze de achtervolging in op rolschaatsen aan een koord die verbonden is met de moto van The Huntress die rijdt. En wanneer ze het hoofd van de chauffeur uit Sionis’ bende meermaals op het stuur slaat, toetert de wagen. Het beeld heeft iets komisch en doet wat denken aan het spelletje in het lunapark waarbij je op kikkers met een hamer moet slaan die plots verschijnen en dan een geluidje maken. Knipogen naar het genre doet Birds of Prey dan weer wanneer er kritiek geleverd wordt op Renee Montoya die Gotham City van binnenuit wil opkuisen, wat echt wel zo 80’s klinkt. En Harley Quinn? Die weet als geen ander dat wanneer een politieagent in een film geschorst wordt het dan pas begint. Ook in deze is het niet anders…

