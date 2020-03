Recensie TINA De Tina Turner Musical ★★★★

zaterdag 29 februari 2020Beatrix Theater UtrechtSascha Siereveld

Ooit groeide een klein meisje uit Nutbush Tennessee uit tot de vorstin van de rock-‘n-roll. Dit gebeurde niet zonder slag of stoot. Het levensverhaal van Tina Turner is er een van achter gelaten worden, proeven van succes, geweld, racisme, vallen, dieper vallen, hopen, werken en herrijzen als nooit tevoren. Dankzij Joop van den Ende en Stage Entertainment kunnen we na de West End in Londen en Broadway in New York nu ook in Nederland genieten van ‘TINA – De Tina Turner Musical’. In een voorstelling die doorspekt is met hits als ‘Nutbush City Limits’, ‘Better Be Good To Me’, ‘Proud Mary’, ‘Private Dancer’ en ‘What’s love got to do with it’ wordt haar story gebracht. Liedjes die belangrijk zijn om de verhaallijn verder te zetten, werden vakkundig vertaald door Han Kooreneef. Wanneer ze deel uitmaken van een opname of een concert, mag Nurlaila Karim ze gewoon in het Engels zingen. We moeten hier eerlijk zijn. Vooraf vroegen we ons echt wel af of iemand anders dan Adrienne Warren de grote Tina Turner eer aan kon doen en tot onze grote vreugde kunnen we melden dat het antwoord een volmondig “Jazeker” is. Nurlaila Karim, Juneoer Mers, Jeannine la Rose en de kleine Fewe Beaumont zetten geweldige prestaties neer. Het is dan ook niet te verwonderen dat het publiek op het einde van de show vanaf ‘The Best’ spontaan recht veert en begint te feesten.

Dat het leven van Tina Turner niet over rozen liep, wordt al snel duidelijk wanneer de kleine Anna-Mae Bullock door haar ouders achtergelaten wordt bij haar grootmoeder GG. De gevoelens van de grootmoeder en Anna-Mae worden geweldig weergegeven in het hoopvolle duet ‘Don’t Turn Around’ dat door Han Kooreneef vertaald werd tot ‘Draai Je Niet Om”. Han is een echte liedjesschrijver en schreef in het verleden al songs voor Marco Borsato, Liesbeth List en Glennis Grace. Stage Entertainment heeft er bewust voor gekozen om extra aandacht te besteden aan de vertalingen van de liedjes en met succes. Waar we in andere producties wel eens merken dat de hertaalde liedjes ofwel niet echt bekken ofwel rare zinnen opleveren, werken de liedjes uit TINA wel. De geest en flow van de nummers zijn behouden, maar het zijn nu gewoon leuke Nederlandstalige liedjes geworden.

Zo is ‘We Don’t Need Another Hero’ meesterlijk vertaald als ‘Niemand Hier Heeft Helden Nodig’. Het nummer zit op het einde van de show: na de crematie van Tina’s moeder. Tina troost haar zus Alline en zet dan zacht het nummer in terwijl ze begeleid wordt op akoestische gitaar. Het klink hoopvol en Nurlaila Karim straalt gewoonweg. En dan komt het ensemble plots met kaarsjes in de hand al zingend vanuit de zaal naar voor en klinkt het: “Niemand hier heeft helden nodig. Een kompas is overbodig. Wees niet bang om te verdwalen.” Het lied zwelt lekker aan en de positieve vibe gaat naadloos over in de beat van ‘The Best’. In ‘Niemand Hier Heeft Helden Nodig’ komen gevoel, beeld, klank en tekst tot één symbiotisch geheel samen. En juist daarom is het werk van Han Kooreneef zo lovenswaardig.

Het klopt uiteraard dat een liedjestekst op zich niet voldoende is om een succesvol nummer te maken. De uitvoerders hebben ook een enorm groot aandeel in het succesvol overbrengen van een lied. En daar past het om de loftrompet te steken over de cast van deze musical. Fewe Beaumont mag in de huid kruipen van de jonge Anna-Mae/Tina en zien we eigenlijk alleen in de eerste scènes van het stuk. Toch kan haar stemgeluid ons dusdanig bekoren dat haar optreden niet onopgemerkt voorbij gaat. De jonge Anna-Mae zet de kerkdienst van haar vader op stelten door te domineren in ‘Nutbush City Limits’. Fewe Beaumont moet daar meegeven dat Tina Turner al van jongs af aan bekend stond omwille van haar uitzonderlijk vocaal talent. Ze slaagt daar zonder enig probleem in en weet indruk te maken met haar eigen vocaal talent.

Nurlaila Karim neemt dan de fakkel over en speelt de oudere Tina Turner. Zij kan in ‘Matchbox’ voor het eerst doorbreken aan de zijde van Juneoer Mers, maar klink voor het eerst echt als Tina Turner in ‘Wees Liever Maar Goed Voor Mij’. Daar komt naast de kracht in de stem ook het ruwe kantje in het stemgeluid naar boven. In ‘River Deep, Mountain High’ zitten we mee in de studio bij Phil Spector en zijn we getuige van hoe het nummer uitgroeide van een bescheiden uitvoering tot een power-song. Dit moet zowat het enige moment in de voorstelling zijn waar we van Nurlaila Karim toch nog net iets meer kracht en een iets donkerder randje verwacht hadden.

Ike Turner, vertolkt door Juneoer Mers, is dan weer zo ruw als hij kan zijn. Maar dat mag je dan letterlijk nemen. ‘TINA – De Tina Turner Musical’ schuwt de donkere passages uit het leven van Tina niet. In de voorstelling zien we hoe Ike haar bedriegt, vernedert, domineert en slaat terwijl hij in een nummer als ‘Blijf Voor Me Voelen’ ook een zachte kant probeert te tonen. Juneoer Mers zet een heel realistische Ike neer en swingt de pan uit tijdens ‘Rocket 88’.

Tina stapt uiteindelijk toch op bij Ike en dat resulteert in het geweldig mooie ‘Ik Wil Geen Ruzie Meer’, een vertaling van ‘I Don’t Wanna Fight’. In de uitvoering van Nurlaila Karim is het een erg pakkend nummer dat van gekwetstheid doorgroeit tot strijdvaardigheid. Het ensemble vormt een achtergrondkoor, geeft het nummer body en warmte en gaat uiteindelijk over in het scanderen van “Tina, Tina, Tina …” op de achtergrond. En zo gaan we na de confrontatie met de moeilijke fase uit Tina’s leven toch met een positief gevoel de pauze in.

Uiteindelijk vindt Tina Turner een nieuwe liefde in haar leven, kent ze opnieuw succes en groeit de voorstelling naar het moment waarop Tina een concert geeft voor 180.000 Brazilianen. Vanaf het moment dat ze daar de trap af komt en ‘The Best’ in volle furie op het publiek loslaat, veert iedereen recht, wordt er vlot meegeklapt en barst er in het Beatrix Theater in Utrecht echt een feest los. Dit is het meezingmoment waar iedereen braaf op heeft zitten wachten. De live-band die van achter de schermen heel de voorstelling lang de muziek verzorgt, mag nu mee op de scène en Bart van Hoof geeft zich volledig tijdens een sexy saxofoonsolo. En omdat we nu toch aan het feesten zijn, gooien Nurlaila Karim en de band er ook nog ‘Nutbush City Limits’ en ‘Proud Mary’ achteraan. En zo verlaten we met een positieve vibe de musical over het leven van een van de meest iconische vrouwen uit de muziekgeschiedenis.

Cast:

Tina: Nurlaila Karim

Ike Turner: Juneoer Mers

Alline Bullock (zus): Gaia Aikman

Roger Davies: Terence van der Loo

Rhonda Graam: Marianne Kloeze

Zelma Bullock (moeder): Noah Blindenburg

Gran Georgeanna (oma GG): Jeannine la Rose

Jonge Anna-Mae: Fewe Beaumont

Creatives:

Producent: Stage Entertainment

Script: Katori Hall met Frank Ketelaar en Kees Prins

Vertaling script: Tom Kleijn

Vertaling liedteksten: Han Kooreneef

Executive producers: Tina Turner en Erwin Bach