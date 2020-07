Recensie Big Trip ★★

vrijdag 10 juli 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Pakjes die niet tijdig aankomen, helemaal niet, of verkeerde pakjes. Een universele bezorgdheid blijkt het, want het vormt het uitgangspunt van Big Trip, dat Vasiliy Rovenskiy regisseerde. Billy Frolick die ook in het scenarioteam zat van Madagascar, schreef deze animatieprent samen met de regisseur. Het resultaat is helaas een zeer voorspelbare doorsnee kinderfilm voor zesplussers geworden. Op een dag krijgt de erg humeurige op zichzelf gerichte en nogal licht ontvlambare beer Mic-Mic die geen vrienden heeft, een pakje. Het blijkt een baby panda die een ooievaar op het verkeerde adres heeft afgeleverd. Op zijn pad komt de beer ook allemaal eenzaten tegen: de avontuurlijke haas Oscar, die net een mislukte raketlancering achter de rug heeft waardoor alle bijenkorven van de beer vernietigd werden, Janus de wolf , die van alles schrik heeft en dan op zijn zij gaat liggen, Duke de pelikaan die de meest spectaculaire verhalen ter plekke kan uitvinden en Amur de tijger die een ware Shakespeare/romanticus is. Alle vier komen ze van pas om de baby panda te troosten wanneer die begint te huilen. Want wanneer zo’n huilbui start, begint de beer al meteen te panikeren, moet ie zijn poten op zijn oren doen, en vooral: raakt ie zijn zen kwijt die hij zelfs tijdens zijn yoga-oefeningen nauwelijks vindt en door de energierijke Oscar al snel verliest. De vijf dieren blijken allemaal wel een zekere gave te bezitten dus. De haas blijkt te kunnen zingen en dansen op ‘La cucaracha’ en de wolf blijkt uiteindelijk toch moediger dan gedacht. Met z’n vijven gaan ze dus de tocht aan om de baby panda bij zijn ouders te brengen. Daarvoor moeten ze onder andere de rivier afvaren, over een hoge muur zien te geraken en uiteindelijk de strijd aangaan met een gemene python die nog een eitje te pellen heeft met de beer. Hij ontvoert ’s nachts de baby panda om hem op te eten. Om kort te gaan: Big Trip is inhoudelijk en vormelijk te gewoontjes. Daardoor krijg je het gevoel vooral te kijken naar een zoveelste 13 in een dozijn-film die niet alle kinderen en hun ouders zal weten te (blijven) boeien. < Bert Hertogs >

Do you like our reviews and pictures?

Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!

Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.

Please put in your comment to which article you are responding.