Recensie AiAiAi ★★

zaterdag 11 juli 2020DE Studio AntwerpenBert Hertogs

Kak! Met die uitdrukking verlaten we deStudio nadat we er FroeFroe’s jongste productie AiAiAi zagen. Een voorstelling voor drieplussers is het die ons en heel wat peuters helaas niet weet te overtuigen. Hoewel het geheel een klein uurtje duurt, kijken we toch al na veertig minuten naar onze klok. Punt is dat de spanningsboog niet lekker zit, het geheel rommelig en chaotisch oogt, en de visuele humor (we zien o.a. een vliegenzwam vliegen) voor de kinderen en de taalhumor (ik kook/ik ook, de kip staat in pan/panne) voor de papa’s en de mama’s niet werkt (ook omdat die te vluchtig wordt gebracht zodat die subtiele grappen het publiek ontgaan). AiAiAi is dan ook tamelijk plat, met als dieptepunt het kaklied op ukelele. Als zelfs de allerjongsten met de pipi en kaka-humor niet meteen neergaan van het lachen, of de herhaling als humoristisch stijlfiguur wanneer een figuurtje (een kabouter, een wolf en een vlieg) platgeslagen of -getrapt worden niet het verhoopte aantal lachjes oplevert in de zaal, weet je het: dit is – helaas - niet FroeFroe op z’n best.

Niet dat we de kartonnen bordjes die opgehangen zijn in deStudio niet konden appreciëren. Ze toverden zelfs een glimlach achter ons mondmasker. ‘Buiten de lijn is lava’, ‘Het lijkt hier een jacuzzi met al die bubbels’ en ‘achter deze deur vindt u enkel plankenkoorts’ vonden we bijvoorbeeld erg geslaagd. Minder was de voorstelling zelf waarin we de tijger Verstrepen een nieuwe beste vriend zien maken met een biggetje. En dat terwijl de tijger al een beste vriend heeft: de beer Van den Berg. Kan je dus twee beste vrienden hebben? Daar gaat deze AiAiAi eigenlijk om. Twee meisjes die helemaal vooraan zitten mogen er al meteen voor zorgen dat er niemand op de noodknop zal duwen tijdens de voorstelling. Dat gebeurt ook niet, zelfs niet wanneer de personages even in nood geraken. Die allerjongsten zijn zo plichtsbewust dat ze gewoon doen wat hen gevraagd wordt. En dus wordt er niet op de noodknop geduwd waardoor de acteurs moeten improviseren.

We zien ook hoe een vlieg een dikke strontvlieg wordt, maar dan wel een die kan moonwalken en danst op de marimbaritmes van Michael Jacksons Billie Jean terwijl de vlieg even een kreetje slaakt. Ook een quatre mains op marimba zien we tussen tijger en beer. Terwijl de apotheose op het instrument ongetwijfeld ‘Flight of the bumblebee’ on tape van Nikolai Rimsky-Korsakov is.

< Bert Hertogs >