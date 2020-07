Recensie Katy Perry | Tomorrowland 2020 ★★★1/2

zaterdag 25 juli 2020PapilionemBert Hertogs

Met een korte set van een klein kwartier koos de Amerikaanse bubblegumpopzangeres Katy Perry duidelijk om haar imago extra te ondersteunen. In het virtuele decor van Tomorrowland 2020 kwam ze in een luchtballon aan de Main Stage aangevlogen. De ballon zelf had de vorm van een clown. ‘Hello Tomorrowland. I’m Katy Perry and I hope you can smile’ zo introduceerde ze haar openingssong ‘Smile’ dat voorzien werd van een regen aan smiley’s. De eighties waren kortom nooit veraf. En haar vier muzikanten? Die zaten goed verstopt onder een hoge hoed.

Het was duidelijk dat Katy Perry in deze coronatijden vooral goede vibes in de huiskamers wou sturen zodat we even dat virus dat een ontzettende impact heeft op al onze levens en onze wereldeconomie, zouden kunnen vergeten met haar aanstekelijke songs die een instant glimlach op ons gezicht toverde. Alleen bleek het publiek in de animaties wat ons betreft wat aan de passieve kant, vooral vooraan zou je toch veel extatischere taferelen verwachten in het echte leven. Nu leek er een man tussen te staan die met zijn fototoestel in de aanslag een bezoek leek te brengen aan een of andere zoo.

Katy Perry’s set voelde aan als een korte showcase waarbij ze in zeven songs, waarvan één mash up (‘Daisies’, ‘I kissed a girl‘ en ‘Swish swish’), even kort grasduinde in haar repertoire. De hoogzwangere zangeres (een shot toonde haar ook in zijaanzicht) droeg een licht roze pruik, een roze jurk met witte bollen, onderaan afgewerkt met een paarse rand die deed denken aan een boa. Aan haar voeten koos ze voor witte bijpassende hakken.

Op de grote witte ledschermen, die visueel wat deden denken aan een overgang in de studio van het vtm nieuws, zagen we Katy Perry ook in de bredere shots waardoor het leek alsof ze werkelijk aan het optreden was voor een grote massa. Maar in feite was de show, die duidelijk op tape stond, eerder opgenomen voor een green key zodat daarna de visuals toegevoegd konden worden.

Tijdens eerdere sets van onder andere Lost Frequencies zagen we dat het haar van de dj’s, in dit geval zijn krullen, soms niet zo goed matcht met een green key. Dan komt het geheel, zeker in de buurt van het haar niet altijd even mooi/verfijnd eruit als een Photoshop die net niet nauwkeurig genoeg is uitgevoerd door de fotoredactie van een krant.

Katy Perry hield er op Tomorrowland 2020 een ontzettend strak ritme op na en reeg ‘Califonia Gurls’ aan ‘Dark Horse’. Ballonnen zagen we tijdens het optreden boven de hoofden van de digitale mensenmassa zweven met o.a. clowns en olifanten. Kortom: Katy Perry slaagde erin om haar dromerige en kinderlijke universum ook op Tomorrowland uit te spelen. Voelde haar intro in die heteluchtballon iets te veel aan als de opname van een virtuele videoclip, dan trok ze gelukkig daarna wél de concertkaart en voelden we in zekere, maar toch nog beperkte mate, een concertbeleving. Waarom? Omdat het hoe goed Tomorrowland het allemaal heeft willen laten ogen in combinatie met de feedback van eerder opgenomen publieksinteractie toch hier en daar wat artificieel aanvoelt.

‘Thank you so much for joining us. Tomorrowland I hope all your dreams come true’. zei Katy Perry nog waarna ze een mash up van ‘Daisies’ in de remix van Oliver Heldens, voorzien van visuals met een groot madeliefje in een bloempot, ‘I kissed a girl’ en ‘Swish swish’ met elkaar liet blenden. Met ‘Roar’ en ‘Firework’, voorzien van digitaal vuurwerk, nam ze afscheid van Tomorrowland Around the world The digital festival en was haar set al voorbij nog voor je het zelf leek te beseffen. Haar hoes van Teenage Dream verwijst naar de suikerspin. 10 Jaar later gaat de vergelijking met haar muziek nog altijd op. Hij geeft je een goed gevoel, een fijne positieve boost. Maar die is – helaas - van korte duur.

< Bert Hertogs >

De setlist: