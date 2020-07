Recensie Tomorrowland 2020 ★★1/2

zondag 26 juli 2020PapilionemBert Hertogs

Concertnews.be ging naar Tomorrowland 2020, de digitale editie die voor het eerst plaatsvond op het fictieve eiland Papilionem, Latijn voor ‘Vlinder’. Eén van de organisatoren, Michiel Beers, liet optekenen dat het digitale festival een budget had dat vergelijkbaar is met een dure Hollywoodfilm. Wij stuurden dan ook onze meest kritische film- én concertjournalist naar het digitale festival. Dit zijn onze bevindingen:

De pro’s:

- Iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, kan binnen in Papilionem als je maar over een internetverbinding beschikt en € 12,5 voor een dagticket of € 20 voor een weekendticket. Dat maakt het digitale festival van Tomorrowland een pak democratischer, toegankelijker én het festival kan veel meer toeschouwers verwelkomen/tickets verkopen dan het in real life zou kunnen voor een editie in Alpe d’Huez of Boom. Pluspunt voor de organisatie is dat het eindelijk eens niemand teleur hoeft te stellen.

- Geen kakafonie van dj sets die elkaar overstemmen wat wel het geval is in de Schorre. Twee tabbladen open hebben in dezelfde browser en dus twee dj sets tegelijkertijd horen was bij ons onmogelijk.

- Geen geluidsoverlast en vuil voor de buurtbewoners van Boom en Rumst.

- Je kan veel sneller dan in het echte leven van podium veranderen als de set je niet aanstaat. En er is nog steeds de geluidsknop die je op ‘mute’ kan zetten als je even op adem wil komen en complete rust wil. Iets wat een gewone editie van Tomorrowland je niet kan bieden.

- De natuur wordt niet gestoord en hoeft zich ook niet te herstellen na het massa-evenement. Een digitaal festival is duurzamer. De ecologische voetafdruk per festivalganger beduidend lager. Iedereen kijkt van thuis. Er zijn o.a. geen vervuilende vliegtuigreizen voor nodig.

- Het eten is dan wel niet van hetzelfde niveau thuis dan dat wat de sterrenchefs kunnen bereiden op het terrein van Tomorrowland, het is wel makkelijk, eenvoudig en vooral: een stuk goedkoper. Idem voor de drankjes overigens. Hier had Tomorrowland verder kunnen gaan qua festivalbeleving door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om een menu door een sterrenchef bereid, aan huis te laten bezorgen. De packages boden enkel de mogelijkheid om merchandise te ontvangen in combinatie met toegang tot het digitaal festival.

- Qua veiligheid en hygiëne ben je nergens beter dan thuis.

De cons:

- De chatfunctie was al snel niet meer beschikbaar in de vroege avond op zaterdag en die laadde ook erg traag. Daardoor kon je met andere bezoekers plots geen babbeltje meer slaan. Het sociale aspect (ook de mogelijkheid om 1 op 1 gesprekken te voeren) en dus ook het samenhorigheidsgevoel ontbrak te veel daardoor waardoor je niets meer dan een passieve kijker werd.

- De feedback van het publiek (gejoel, of meezingen met Bon Jovi’s ‘Livin on a Prayer’ tijdens de set van Dimitri Vegas and Like Mike) was over het algemeen ok. Toch voelde het in combinatie met het eerder statisch bewegen van het publiek wat artificieel aan en wist een getraind oor dat hier beroep was gedaan op archiefgeluid.

- In de Moose bar zagen we op zondag Feest Dj Lucki Luc & Mr. E Peter Van de Veires ‘Dans dj Dans!’ spelen. Het minste wat je tijdens zo’n plaat zou verwachten in de visuals is dat het getekende publiek dan naar links en rechts zou bewegen en van voor naar achter. Helaas …

- Op zondag konden we door de productie heen kijken. Zo zagen we duidelijk een aftelklok in beeld aan de Main Stage die aantoonde hoeveel tijd Sunnery James & Ryan Marciano nog hadden voor hun Daybreak Session.

- Het ontwerp met de bibliotheek waar je 10 boeken moest zoeken met een quizvraag rond Tomorrowland was te complex. De zoektocht vergde te veel geduld van de bezoeker en behoorlijk wat scroll skills. Wij haakten na verloop van tijd af. ‘Heeft er iemand al die vragen gevonden en beantwoord?’ vragen we ons af …

- De inspiratiesessies hadden weinig om het lijf en kwamen vooral als promopraatje over om bv. ondernemerschap te stimuleren. Voor een kritische vraag was er kennelijk geen plaats. Een gemiste kans wat ons betreft was dat bijvoorbeeld voor Aster Nzeyimana (sportjournalist bij VRT) die Guy Laliberté, oprichter van Cirque du Soleil, mocht interviewen maar met geen woord repte over de malaise bij Cirque du Soleil. Het Canadese circusgezelschap dat wereldberoemd is vroeg recent bescherming tegen schuldeisers aan. Dat is op zijn minst een goeie vraag waard hoe je in zo’n context nog je inner child kan aanspreken, lijkt ons.

Het technische aspect:

- Er was veel te doen rond het innoverende karakter van deze digitale editie van Tomorrowland. Dat mag genuanceerd worden. Zowat elke live productie maakt (licht-) en podiumplannen, maakt tekeningen hoe een podium, belichting, vuurwerk en een decor in een bepaalde setting of zaal er zal uitzien (wat ook nodig is voor opbouw en afbraak). Ook de grafische oefening (vaak met stills en basic lichtontwerp) wordt op die manier uitgetekend om vervolgens omgezet te worden in realiteit via programmering. Tomorrowland is vanuit die ruwe schetsen die het sowieso aanvraagt, vertrokken en heeft die projecties tot in de details laten uitwerken zodat de toeschouwers thuis in hun bubbel een semi festivalervaring zouden beleven. Semi, want live was het allemaal niet omdat alles op voorhand voor een green key in 4 verschillende studio’s ingeblikt was. Het eindresultaat hield het midden tussen een game omgeving (en in veel mindere mate een animatiefilmervaring) met muziek waarin artiesten als echte mensen te zien waren.

- Wanneer we de totaalbeelden te zien kregen van de Main Stage zagen we de opname van de artiest geprojecteerd op wat een doorschijnend ledscherm zou kunnen zijn. Het voelde op grafisch vlak wat aan als de overgangen die we in de studio zien tijdens het vtm nieuws.

- Het haar van artiesten levert in combinatie met green key en visuals niet altijd mooi uitgeknipte beelden op die mooi Photoshopgewijs blenden met de grafische vormgeving.

- Na tienen stelden we op zaterdag de grootste visuele fout vast in de Moose bar. Daar bleek de opname met de dj tafel met naast de draaitafel twee danseressen voor de green key niet correct te overlappen met de getekende dj booth. Het gevolg was dat je een soort plank van links naar rechts zag zweven met daarop de twee danseressen en de draaitafel (de echte, opgenomen beelden dus) op enkele centimeters boven de getekende dj tafel wat een uiterst bevreemdend effect opleverde.

- Het is jammer dat de banners die te zien zijn bij alle stages niet leiden naar de TML shop zoals die geïntegreerd is in Papilionem. De bannerlinks leiden naar de gewone website waardoor je even uit de festivalbeleving op Papilionem geraakt en dat is jammer.

Volgend jaar opnieuw een digitale editie van Tomorrowland?

‘Ik denk dat we alle muziekliefhebbers mentaal moeten voorbereiden dat de kans klein is dat er zomerfestivals zoals we die tot en met 2019 gekend hebben, zullen doorgaan in 2021.’ zegt Bert Hertogs, hoofdredacteur van Concertnews.be. ‘Als een vaccinexpert dit weekend in de Standaard stelt dat we pas een echt vaccin mogen verwachten in het tweede trimester van 2021 dan zouden we in het beste geval terug kunnen aansluiten met ons gewone leven (en de normale cultuurverslaggeving van Concertnews.be) in de herfst van 2021. Het is alleszins een piste waar wij als niche medium ernstig rekening mee houden.’

< Bert Hertogs >