Recensie Tiësto & David Guetta | Tomorrowland 2020 ★★★★

zondag 26 juli 2020PapilionemBert Hertogs

De lijst DJ Mag Top 100 dj’s plaatst Tiësto op de achtste plaats. Dat is minstens 10 plaatsen te laag naar onze mening. Maar bon, die lijst is vooral ene populariteitpoll waar je als artiest in eerste instantie je marketingleger op moet afsturen om je fans te laten stemmen. Het heeft dus weinig om niet te zeggen niets te maken met de dj kwaliteiten van de artiest in kwestie, laat staan met de appreciatie ervan door het brede publiek. Zeker, vorig jaar deliverde Tiësto niet op Balaton Sound Festival. Maar dit jaar stond de Nederlander er wel op de eerste editie van het digitale festival Tomorrowland. En hoe!

Openen deed ie met ‘The Drop’ van Tiësto & Djs From Mars vs. Rudeejay & Da Brozz. De Nederlander hield er een lekker stevig ritme in tijdens zijn 40 minuten durende set die om vijfentwintig na tien begon en tot 5 na elf duurde. Ook digitale festivals durven al eens uitlopen blijkbaar en een vertraging van 5 minuten op den duur optekenen. Waarvan akte. Al tijdens ‘My Frequency’ dat ie vooraan in zijn set liet horen, waren we het erover eens dat we op dezelfde golflengte als Tiësto zaten. Werkelijk elke song die hij door z’n draaitafel joeg, vonden we top en lag volledig in onze muzieksmaak. Z’n eigen ondertussen zestien jaar oude ‘Traffic’ kent trouwens opnieuw een revival in de heerlijke versie van Jewelz & Sparks die hij dan ook liet horen.

Daarna volgden ‘Million Blinding Lights’ van The Weeknd vs. Otto Knows, ‘Rain On Me’ in de Ralphi Rosario remix met aan vocals Ariana Grande en Lady Gaga, ‘Lose you’ van Tiësto ft. Ilira, ‘Secrets’, het nieuwe ‘Lick My Mind’, ‘Not so bad’ van Yves V & Ilkay Sencan ft. Emie en Tiësto’s remix van Halsey’s ‘You Should Be Sad’. Daarvoor liet ie ook nieuw materiaal horen dat hij onder andere met Cheyenne Giles had gemaakt.

Hoorden we daar overigens een rode draad in zijn set via ‘Let’s get down (to business) en afsluiter ‘Wake me up when this is all over’ als een subtiele verwijzing naar de huidige coronapandemie die de wereld overheerst en onze gewoonten overhoop haalt, massa evenementen massaal doet cancellen en dj’s thuis houdt? Het zou ons niet verbazen! Met een big bang zou Tiësto zijn set afsluiten op Tomorrowland en hij hield woord! ‘Ecstasy’ van Maddix, ‘Gypsy Woman’ van Luca Morris & Mozzy Rekorder, ‘Inferno’ van Carl Cox en ‘Mr. Navigator’ van Armin van Buuren & Tempo Giusto gooide hij er nog tegenaan voor ie met ‘Thank you so much for all the love and the support’ afscheid nam en alvast uitkeek naar 2021.

Daarna nam David Guetta, zeg maar de huis-dj van Tomorrowland die tegelijkertijd groot werd met het Belgische festival, plaats aan de draaitafel en liet daar de nieuwe sound horen die hij recent creëerde met Morten: ‘new rave’ noemt ie het zelf. Het moet gezegd, de Fransman lijkt zichzelf helemaal heruitgevonden te hebben en klinkt coherenter dan ooit tevoren. Hij gaf aan het begin van zijn set mee dat het zijn eerste digitale festivalervaring was en opende met ‘Titanium’ en ‘Flames’, twee tracks die Sia ingezongen heeft.

‘It’s time for unity. To celebrate life. It’s time to party’ klonk het erg optimistisch terwijl hij alvast meegaf dat 90% van zijn set exclusieve muziek bevatte en hij zijn passie met ons probeerde te delen, zijn liefde voor muziek. Guetta’s stem klonk overigens erg aangetast (lees: schor).

Via ‘Never Be Alone’, ‘Odyssey’ en ‘Make It To Heaven’ belandde hij bij Billie Eilish’ ‘bad guy’, Daft Punks ‘Rollin‘ & Scratchin‘’ en ‘Music’ van Madonna. Niet dat ie alleen maar nieuw materiaal bijhad hoor. Ook klassiekers als ‘Club Can‘t Handle Me’, ‘When Love Takes Over’ - ‘I hope you’re having a good time at home and if you’re feeling sexy that’s alright too’ als intro voor - ‘Sexy Bitch’ en ‘Play hard’ mochten uiteraard niet ontbreken.

Naar het einde van de set hoorden we de nummer drie uit DJ Mags top 100 DJ’s ‘Million Blinding Lights’ van The Weeknd vs. Otto Knows en zijn eigen ‘Love Is Gone’ door de speakers jagen. Met ‘Tomorrowland can you feel it?’ pookte David Guetta een laatste keer het digitale publiek op waarna hij iedereen op de tonen van ‘No Time To Die’ van Billie Eilish bedankte met ‘Thank you for having me in my first virtual festival’.

Conclusie: Tiësto en David Guetta deliverden op Tomorrowland 2020.

