Recensie Dimitri Vegas and Like Mike | Tomorrowland 2020 ★★

zaterdag 25 juli 2020PapilionemBert Hertogs

Wat zijn ze lui geworden Dimitri Vegas and Like Mike. Zowat hun ganse set op Tomorrowland 2020 brachten ze covers. Zo kregen we bijvoorbeeld Livin’ on a prayer van Bon Jovi, So What van P!nk, Say my name van Destiny’s Child, Because the night van Patti Smith Group, The Final Countdown van Europe in de mix met I love it van Icona Pop feat. Charli XCX, Kim Wildes Cambodia (te horen in Beast (All as one)), Queens Bohemian Rhapsody in de mix met We will rock you en daarna met We are the champions, Infinity van Guru Josh en Happy together van The Turtles tijdens dat halfuurtje te horen.

Tijdens zo’n stream valt het eens zo hard op dat de dj skills van de broers uit Willebroek erg beperkt zijn. Vaak leggen ze gewoon de boel stil na of tijdens een song, gaan ze voor publieksinteractie door een praatje te slaan of steken ze er een overgang tussen die een versnelling hoger schakelt. De overgang van Drakes Tootsie Slide naar Say My Name was dan ook een draak terwijl de overgang van Beast (All as one) in Untz Untz erg bevreemdend aanvoelde.

Daar waar andere dj’s tijdens Tomorrowland 2020 een duidelijk en coherent geluid lieten horen, leek het bij Dimitri Vegas and Like Mike alle kanten uit te gaan. Dat er geen echt publiek te zien was, speelde in hun nadeel (‘The wave’ waarbij we de lampjes van het getekende publiek links, in het midden en vervolgens rechts zagen branden, werkte nog het best van al, maar tijdens ‘Crowd control’ was er nauwelijks te zien of de getekende toeschouwers nu wel of niet van links naar rechts gingen en van achter naar voor).

In eerste instantie zijn de twee Belgen dan ook vooral volksmenners die met deze toch wel redelijk platte set het niveau had van een meelalfeest zoals voetbalsupporters doen tijdens een gescoord doelpunt. Met Kernkraft 2020 en een guest performance van Scooter gingen de twee finaal wat ons betreft onderuit. Die song komt nog niet aan de enkels van het niveau van Kernkraft 400 waar het o zo graag aan wou tippen.

Conclusie: Dimitri Vegas and Like Mike presteerden ondermaats op Tomorrowland 2020 en kozen te veel voor de makkelijke weg. Als volksmenners/ambiance makers ligt een digitaal festival hen duidelijk een pak minder. Wellicht ook daarom dat ze maar een halfuurtje draaiden terwijl andere dj’s het dubbele of meer voor hun rekening namen. En de guest performances (Timmy Trumpet met geblesseerde rechtervoet die het deuntje van Infinity speelde en Scooter die er even bijkwam tijdens Kernkraft 2020) voegden weinig toe aan het geheel. De camera die los door het doorschijnende ledscherm achteraan in het begin van het optreden ging en het getekende noorderlicht konden de zaak niet redden. Na wat we hoorden op Tomorrowland 2020 staan Dimitri Vegas and Like Mike ten onrechte op de eerste plaats van de DJ MAG TOP 100 DJ’s. We hebben veel betere dingen op Papilionem gehoord van hun collega’s.

