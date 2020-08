Recensie Martin Garrix | Tomorrowland 2020 ★★★★1/2

zondag 26 juli 2020PapilionemBert Hertogs

Hoe bevlogen kwam Martin Garrix voor de dag op Tomorrowland 2020! De Nederlandse dj bulkte van de goesting en dat straalde ook in de wereldwijde huiskamers af. Toegegeven, Martijn Gerard Garritsen, is ook nog eens behoorlijk fotogeniek wat uiteraard een pluspunt is wanneer je dj set wereldwijd uitgezonden wordt. Zijn enthousiasme werkte dermate aanstekelijk dat je zijn performance niet anders kon lezen dan een zeer geslaagde poging om die eerste stek in de lijst DJ Mag Top 100 Dj’s opnieuw te bemachtigen.

‘What’s up Tomorrowland? It feels good to be home today!’ zei de 24-jarige man uit Amstelveen toen hij opende met ‘Home’, een song die het digitale publiek – voor het geluid werd beroep gedaan op medewerkers van Tomorrowland – stevig meeklapte. Het energieke, dynamische druipte er meteen af. De overgang naar ‘Forever’ verliep vlekkeloos. Garrix ging tijdens zijn set voor veel publieksinteractie, niet alleen door het publiek te laten meeklappen op songs als ‘Together’ of de handen in de lucht te laten steken op ‘For you/ het a capella Put your hands up in the air’ maar ook door het bijvoorbeeld te laten meezingen tijdens ‘No sleep’, ‘Summer Days’ en vele andere.

Na z’n stevige start was het redelijk logisch dat ie daarna wat temporiseerde met ‘Backlash’ en ‘Ocean’ in de mix en de mash up van ‘Like I do’ en ‘Love you better’ die daarop volgden. Via ‘Run baby run’ en ‘There for you’ duwde hij het gaspedaal terug volop in om zo aan te belanden bij ‘Tremor’. De ‘hey hey ho ho’s’ galmden ondertussen op de Main Stage van Tomorrowland Around the world. Via ‘Now or never’ ging het dan naar ‘High on life’ waarbij hij even op de dj booth ging staan en de fans extra aanzette om de song mee te zingen.

Zijn ‘Tomorrowland! You’re feeling good?’ bleek een retorische vraag. En of we ons goed voelden! Daar zorgden de visuals van Tomorrowland uiteraard ook voor. En hoewel iedereen, ongeacht z’n leeftijd, toegang kon en kan krijgen tot Papilionem viel het ons vooral tijdens de set van Martin Garrix op hoeveel indirecte seksuele verwijzingen er visueel te zien waren. Niet alleen waren er fonteinen die sowieso al in zekere zin een fallussymbool op zich zijn, we zagen ook meermaals rood vuurwerk van bovenop het Main Stage podium zich als een hoop spermatozoïden verticaal een weg banen door de lucht. Wanneer we een top shot zagen, zoals in de overgang van ‘High on life’ in het heerlijke door synths in staccatostijl begeleide (wat erg ‘90s aanvoelt) ‘Saving Grace’, vormden ze overigens iets wat leek op een penis en twee teelballen. Ook de camerabeweging die los door het doorschijnende ledscherm ging, kon je achteraf gezien ook seksueel interpreteren, als een beeld van penetratie.

Naar het einde van de set toe koos Martin Garrix resoluut voor meezingmomenten op onder andere ‘Scared To Be Lonely’ dat ie samen met Dua Lipa uitbracht, ‘In the name of love’ waarin we Bebe Rexha horen en ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi. ‘Tomorrowland! I feel alive thanks to you guys! I love to see you next year. Stay home. Stay safe. Stay sexy’ klonk het onder andere tijdens de set uit de mond van Martin Garrix. Dat zullen we doen. Wat een show!

< Bert Hertogs >