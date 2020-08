Recensie Christoff ★★★★

zondag 2 augustus 2020Ghelamco Arena GentBert Hertogs

Wat een crème van een artiest is Christoff! Toen de Arenazomerconcerten in verkoop gingen, mochten er maximum 400 toeschouwers op de tribune plaatsnemen van de Ghelamco Arena. Nu de maatregelen verstrengd werden door de heropflakkering van het virus moest dat aantal gehalveerd tot 200 van de Nationale Veiligheidsraad. Christoff, zijn technici en zijn nagelnieuwe band onder leiding van Sven Van den Wyngaert op toetsen – de schlagerzanger klonk jonger dan ooit tevoren wat al doet uitkijken naar zijn nieuwe album – stemden toe om dan maar liefst twee optredens op dezelfde avond te spelen zodat ze geen enkele fan moesten teleurstellen. Daarnaast kozen ze resoluut om veel meezingers in Gent te brengen en zo de toeschouwers uit de negatieve sfeer rond het coronavirus te halen. Voor zijn allereerste optreden in een voetbalstadion in ons land ooit, en wellicht ook meteen het laatste concert dit jaar, ging Christoff voluit. Daar waar andere artiesten in beperkte of akoestische bezetting aantreden in Gent, zag Christoff het duidelijk grootser. Enkel de backings liepen mee op tape. En op het podium was er zelfs vuurwerk, letterlijk en figuurlijk!

Want wat een zin had Christoff erin. Dat bleek al bij de start met ‘Ik ben geboren om van jou te houden’ en het feit dat ie 10 minuten langer speelde dan de set van 65 minuten die oorspronkelijk gepland was. Twee bissen bracht ie, met ‘Sweet Caroline’ en een herneming van zijn nieuwe single ‘Als je bij me bent heeft alles weer zin’ waar de drums even het ‘We will rock you’- ritme in laat horen. Dat ie twee bissen bracht tot kwart na acht, was op zijn minst opmerkelijk, want zijn tweede optreden zou al om negen uur aanvangen, en Christoff wou absoluut stipt beginnen omdat ie van heel wat ongeruste fans uit de provincie Antwerpen mails ontvangen had met de vraag of het optreden op tijd gedaan zou zijn omdat ze om half twaalf ten laatste door de opgelegde avondklok thuis moesten zijn.

Er zijn volgens ons weinig artiesten die zo inzitten met hun fans als Christoff. En dat niet alleen, als je ‘m interviewt als journalist neemt ie tijd voor jou, zal ie er mee voor zorgen dat het audio interview in optimale omstandigheden zal kunnen verlopen, kortom: het is nog een van de weinige (inter)nationale artiesten die zijn vak kent en met respect omgaat met iedereen. Dat is dan ook de beste manier om met mensen om te gaan. Want luidt het credo niet: ‘give respect, get respect’?

Toegegeven, zijn Engelse versie van Il Volo’s ‘Il mondo’ vonden we niet meteen matchen met zijn stem(timbre). Lees: we hoorden te veel een Vlaming erg zijn best doen om in het Engels te zingen, terwijl het accent te Vlaams aanvoelde. Christoff komt gewoon beter tot zijn recht in het Nederlands en in het Duits. En op die accordeon in ‘Omdat ie zo mooi is’ die uit de synths kwam, de backings die er niet live bij waren en Christoffs bindteksten waarbij hij iets te veel in herhaling valt na, viel er niks af te dingen op dit puike en in coronatijden erg genereuze optreden.

Met zijn zwarte glittermicrofoon in de hand, rode vest en rode broek, wit hemd en witte sneakers aan kwam hij het podium op. De fans haalden niet alleen hun zwarte Christoff-sjaaltjes boven tijdens meezwaainummers als ‘Eenmaal komt voor jou die dag’. Tijdens het ganse openluchtconcert droegen heel wat van hen het zwarte Christoff-mondmasker.

Christoff ging voor een snelle start en reeg drie nummers in een beweging aan elkaar waardoor het concert aan een lekker strak tempo en aangehouden spanningsboog van start ging. ‘Een ster’ zong ie eerst enkel begeleid door Sven op toetsen samen met het publiek, erg knap klein gehouden, om het daarna – ‘Mag het een beetje meer zijn?’ vroeg ie - met full band te laten opentrekken. Knap hoor. Vuurwerk zagen we op het podium, het publiek zwaaide mee en zong de song uit volle borst mee.

Als Christoff een ding geleerd heeft tijdens de lockdown dan is het wel dat stilzitten niet aan hem besteed is hoewel er een plek is waar hij echt zichzelf kan zijn, dat is ‘Thuis’ wat meteen een prima bruggetje vormde naar dat nummer dat uit het nog te verschijnen nieuwe album komt. Tijdens ‘Beste vriend’ wiegden de fans in hun bubbels mee op het ritme terwijl we een knappe elektrische gitaarsolo optekenden en de basdrum de handen op elkaar kreeg van de fans.

‘Jij bent mijn hartslag’ droeg ie op aan zijn nieuwe band die voor zijn nieuwe sound zorgt. ‘Christoff 3.0’ zo noemt de zanger het zelf. Spontaan veerden de fans recht op ‘Omdat ie zo mooi is’ en klapten de song mee terwijl Christoff in zijn zang in dialoog met zijn publiek ging op dat stukje tekst ‘mooi is’. ‘Dit is mijn leven. Dit is mijn wereld dankzij jullie’ zei ie nadat ie Il Volo had gecoverd. ‘Ik ben heel blij dat jullie er zijn.’ klonk het oprecht dankbaar.

Met twee meezingers ‘Alles kan een mens gelukkig maken’ (een cover van René Froger) en ‘Zeg maar niets meer’ (eentje van André Hazes die ook op zijn album ‘Christoff en vrienden’ staat) ontving ie terecht een groot applaus. En tijdens ‘Het leven danst sirtaki’ voerde iedereen spontaan rechtstaand mét mondmasker aan de choreografie uit waarna de fans 1 tot 7 vingers toonden op ‘7 zonden’ en Christoff nog maar eens zijn dankbaarheid toonde en zijn publiek bedankte tijdens ‘Voor jou’.

Christoff bewees dat ie een vakman is in Gent waar veel (inter)nationale artiesten nog een puntje aan kunnen zuigen. De man bleek zeer attent voor pers en publiek en leverde een voor coronatijden zeer genereus optreden af.

< Bert Hertogs >

De setlist:

Ik ben geboren om van jou te houden Eenmaal komt voor jou die dag Dronken van liefde Een ster Thuis Als je bij me bent heeft alles weer zin Beste vriend Jij bent mijn hartslag Omdat ie zo mooi is Il mondo (cover Il volo) Alles kan een mens gelukkig maken (cover Rene Froger)/Zeg maar niets meer (cover André Hazes) Het leven danst sirtaki (Klubb 3) 7 zonden Voor jou

Bis: