Recensie Bigfoot Family ★★★★

dinsdag 4 augustus 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Het zeer actuele thema ecologie snijdt de Belgische avontuurlijke animatieprent Bigfoot Family aan. Maar dat niet alleen, zo komen de allerjongsten te weten waarom het belangrijk is om een gordel te dragen in de wagen én krijgen ze op jonge leeftijd te maken met – terechte – mediakritiek. Zo zien we de journalistieke integriteit van een nieuwsitem in vraag gesteld worden als het bedrijf dat in opspraak gebracht wordt, hier het oliebedrijf X-tract waarvan de CEO Connor Mandrake (stem van Dieter Troubleyn) stelt op een ecologisch verantwoorde manier olie te ontginnen in Alaska, een promopraatje mag doen tijdens de uitzending en ook nog eens zendtijd gekocht blijkt te hebben in het reclameblok. Hij stelt dus in propere energie te handelen en olie te winnen zonder nevenschade voor het milieu. Het tegenovergestelde blijkt het geval, en de man blijkt dus aan greenwashing te doen.

Bigfoot (stem van Roel Vanderstukken) is een echte ster geworden. In een ochtendshow op TV wordt ie dan ook opgehemeld door de zwarte presentatrice Becky (stem van Liesbeth De Wolf) die hem een echt stuk vindt, ze flirt zelfs met seksistische opmerkingen. De toeschouwers in de studio en de kijkers thuis worden dan ook daar haar vakkundig opgehitst omdat ze zelf behoorlijk opgewonden geraakt van de harige man met grote voeten. Bigfoots vrouw Shelly (stem van Lien Van de Kelder) ziet het met lede ogen aan hoe haar man openlijk versierd wordt op televisie. Ook zo steken regisseurs Ben Stassen en Jérémie Degruson terechte mediakritiek in hun film. Voor de Vlaamse stemmenregie tekende Dirk De Geyndt. Dominique Sijs zorgde voor de vertaling naar het Vlaams. De muziek is van Puggy.

De commerciële aanbiedingen stromen binnen en de kartonnen borden waarin we Bigfoot onder andere Belgische cervela’s zien aanprijzen, staan al in de woonkamer nog voor de man een contract heeft ondertekend. Hoewel de druk enorm is, kan hij eraan weerstaan en weigert hij het bod. Of hoe je met je bekendheid ook neen kan zeggen om de platte commerciële paden te bewandelen, maar net die beroemdheid kan gebruiken om een goede zaak in the picture te zetten. Bigfoot zal zich dan ook voor een non profitzaak inzetten wanneer ie lucht krijgt dat er iets niet in de haak is in Alaska met het oliebedrijf X-tract. Hij trekt er alleen op uit om twee actievoerders te steunen. Bigfoots zoon Adam (stem van Tuur Verelst) merkt dat het filmpje van zijn vader nauwelijks kijkers haalt. Hij neemt het dan maar zelf onder handen, pimpt het wat met allerlei grafische elementen, en merkt dat het in geen tijd viraal gaat.

De volgende ochtend staan er plots honderden sympathisanten mee hun tenten op te slaan voor de zwaar bewapende poort en hekken van X-tract. Een bedrijf dat zo zwaar investeert in beveiliging, heeft iets te verbergen, weet Bigfoot. Hij trekt dan ook op onderzoek uit. Alleen. Maar hij wordt ontdekt. De andere actievoerders halen dan ook het tv nieuws erbij om hem als vermist op te geven. Wanneer Adam en Shelly dat horen, trekken ze samen met de wasbeer Trapper (stem van Sven De Ridder) en de beer Wilbur (stem van Ivan Pecnik) naar Alaska om Bigfoot terug te vinden. Slagen ze erin om de slechte bedoelingen van het oliebedrijf, dat er totaal andere – lees: milieuverontreinigende - praktijken op nahoudt dan het de samenleving voorhoudt, te bewijzen en aan te kaarten? Kunnen ze uiteindelijk Bigfoot bevrijden? En zal Adam er eindelijk in slagen om al zijn moed bij elkaar te rapen om zijn tienerliefde te uiten tegenover Emma (stem van Jo Leyers)? Dat ontdek je in Bigfoot Family.

De prent weet al vanaf de allereerste seconden de aandacht van ons en de allerjongsten te trekken. Dat komt door een knappe achtervolgingsscène waarin we de wolf (stem van Marc Peeters) achter het witte konijn Snowflake (stem van Peter Van Gucht) zien rennen. Hij wil graag konijn als hoofdgerecht. Tot de twee aan een afgrond belanden en ze vlammen zien vanuit de vallei. Verder is er nog de grappige eland (stem van Bert Van Poucke) die gesteld is op zijn omgeving en alle indringers van zijn erf jaagt. Niet alleen de openingsscène is heerlijk. Ook die in de ondergrondse mijn wanneer we in een spectaculaire rollercoasterrit verzeild geraken in een spannende achtervolgingsscène is absoluut de moeite. Het Belgische Bigfoot Family is zowel vormelijk als inhoudelijk – jongeren worden aangezet om zich op maatschappelijk vlak te engageren via een vlog bv. - absoluut de moeite waard om met je kroost te gaan bekijken in de bioscoop.

< Bert Hertogs >