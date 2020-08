Recensie Unhinged ★★★1/2

woensdag 19 augustus 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Als een pleidooi voor wat meer hoffelijkheid (in het verkeer) zo leest de psychologische actiethriller Unhinged van regisseur Derrick Borte. Een film die als je wil ook onze dolgedraaide Westerse maatschappij in vraag stelt waar we zo opgefokt als wat achter het stuur kruipen omdat onze dag propvol zit en elke seconde vertraging we oplopen er één te veel is. Een prent ook die volwassenheid aan de dag leggen, promoot en dus niet zo maar de schuld in een andermans schoenen schuiven of het aan externe factoren wijten als je zelf boter op je hoofd hebt.

Russell Crowe tilt deze thriller in z’n eentje naar een erg hoog niveau en hij alleen al vormt een goede reden om Unhinged een kans te geven. Hij speelt de rol van Tom Cooper, een psychopaat die aan de medicatie zit en op een dag wat versuft achter het stuur voor een licht dat net op groen gesprongen is, blijft stilstaan met zijn wagen. Rachel (Caren Pistorius), een alleenstaande moeder, die al te laat dreigt aan te komen op de school waar haar 15-jarige zoon Kyle (Gabriel Bateman) les volgt, claxonneert heftig vanuit haar rode opvallende oude wagen.

Dat kon iets vriendelijker, iets minder agressief, vindt het personage dat Crowe neerzet. Hij eist dan ook meteen excuses van haar en ze moet het menen. Rachel weet hem niet te overtuigen zodat hij zijn razernij – veel meer over zijn motief dan dat ie aan de grond zit en niks te verliezen heeft, komen we niet te weten – begint te botvieren op haar en al wie haar liefheeft. Als een mannelijk roofdier sluipt hij achter haar aan, botst hij met opzet tegen haar bumper, en jaagt hij haar op. Wanneer ie dan ook nog eens haar smartphone wisselt met zijn oude gsm gaat ie de psychologische toer op en haar emotioneel chanteren en te stalken. Via haar smartphone die niet vergrendeld is, komt ie alles te weten over haar. Hij maakt al haar geld over naar haar ex, en vraagt wie de eerste in haar contactenlijstje is die hij mag vermoorden.

‘Deborah Haskell’ (Anne Leighton) antwoordt Rachel, een van haar topklanten die haar net heeft ontslagen als kapster omdat ze alweer te laat zal komen. Zij steekt dat op het verkeer en de files, maar wist daar deze keer niet mee weg te komen: ‘zorg ervoor dat je je zaakjes op orde krijgt’, kreeg Rachel dan ook te horen aan de telefoon. Kyle wijst haar – terecht – er op dat ze zich gewoon overslapen heeft en al de rest vervolgvertragingen zijn. En Tom Cooper? Die zet in een grijze SUV koers naar Deborah maar treft daar Mary (Juliene Joyner), Rachels broer Fred (Austin P. McKenzie) en later ook een politieagent aan.

Op dat moment heeft Cooper al een koppel (zijn ex) omgebracht met een hamer en dat huis in de fik gestoken, even afgerekend met een klant die na Rachel aan het benzinestation ging afrekenen, en Rachels oud schoolkameraad Andy (Jimmi Simpson), tevens een echtscheidingsadvocaat die een bezwaarschrift wil indienen na de zoveelste zet van Rachels ex, in een eettent even koelbloedig vermoord door met een koffiebeker voluit in diens gezicht te slaan en een mes in zijn nek te planten. Dat laatste tafereel heeft zowat iedereen in de zaak gefilmd waardoor ie in geen tijd het nieuws haalt. Het toont ook dat ie – om even Cathy Berx, de Antwerpse provinciegouverneur in coronatijden te quoten – ‘no mercy’ kent. Kortom: hij zal Rachel even een lesje leren en tonen hoe een echte baaldag op maandag (al dan niet door een tekort aan cafeïne) écht smaakt.

In Kinepolis kan je Unhinged in Laser Ultra bekijken, met haarscherp laserbeeld dat werkelijk elk detail (die regendruppels!) toont en exquis geluid laat horen met volle bassen. Of je nu van het genre houdt of niet, wat Russell Crowe hier neerzet is absoluut de moeite.

< Bert Hertogs >