Recensie The Rental ★

donderdag 20 augustus 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Een flauwe thriller die pas na een uur een beetje op gang komt, dat is The Rental van Dave Franco. Twee koppels besluiten om een weekendje een sjiek droomhuis met zicht op de oceaan en een jacuzzi op het terras te huren. Mina (Sheila Vand) doet de aanvraag maar die wordt geweigerd. Maar haar baas Charlie (Dan Stevens) slaagt er wel in. Ze vermoedt dan ook dat de verhuurder, Taylor (Toby Huss) en racist is. Verrast dat zij bij het gezelschap hoort, antwoordt hij niet op haar vraag waarom haar aanvraag geweigerd werd. De vijandelijke toon is gezet.

The Rental wordt ook gecatalogeerd onder horror, maar daarvoor is de film echt niet beangstigend genoeg. Eigen aan dat genre weliswaar echter zijn de personages die nauwelijks uitgewerkt werden zodat je je als kijker ook niks aantrekt van hun lot. Als net Reggie, de hond die het gezelschap stiekem meeneemt hoewel het tegen alle afspraken is, als eerste spoorloos verdwijnt, kunnen we ons zijn lot echt niet aantrekken. Hun baasjes hadden ‘m maar thuis moeten laten. Komt daarbij nog eens dat het kwartet eigenlijk boven hun stand leeft, het huisje huren is eigenlijk te duur voor hen. Maar ze vinden dat ze het verdiend hebben na een zware werkweek …

De ganse prent zit vol inconsistenties, is daardoor niet geloofwaardig en de acteerprestaties zijn ronduit slap. Zo zien we Charlie, Charlies broer Josh (Jeremy Allen White) en diens liefje Mina naar de drugs grijpen, xtc in dit geval, op de eerste avond. Charlies lief Michelle (Alison Brie) voelt zich niet al te best en beslist om op tijd in bed te gaan. Er valt zwarte as op haar gezicht die uit een luchtfilter valt. Ze hoopt dat er nog wel wat xtc zal overblijven voor haar de volgende dag. Josh valt quasi meteen in slaap in de zetel in de woonkamer. Charlie en Mina duiken de jacuzzi in, geven elkaar complimentjes omdat ze collega’s zijn op het werk en goed kunnen opschieten met elkaar. Maar van het een komt het ander. Tot de blaffende Reggie hen verstoort. Ze besluiten dan maar naar binnen te gaan. Mina neemt een douche. Charlie komt binnen en zal met haar seks hebben onder de douche.

De ochtend nadien zijn de twee nog te suf en niet in staat om een ochtendwandeling te maken met de anderen. Ze voelen zich schuldig om wat er gebeurd is. Mina ontdekt dat er een camera geïnstalleerd is in de douchekop. Ze wil net als Charlie kost wat kost vermijden dat die video uitlekt en verdenkt Taylor ervan die camera geïnstalleerd te hebben. Wanneer Michelle hem belt om de jacuzzi te controleren die het plots niet meer doet, blijkbaar staat ie op reinigingsmodus, confronteert Mina Taylor met de camera die in de douchekop zit. Op dat moment is Michelle de enige die xtc heeft genomen. Toch is zij het net die het rustigst van al blijft, de andere drie worden erg paranoïde en onrustig. Josh, die een crimineel verleden blijkt te hebben slaat de Taylor knock out in de badkamer. Wanneer ze hem opnieuw gaan controleren, blijkt hij dood te zijn. De vier besluiten om het lijk van de rotsen te gooien in de oceaan al is het echter Josh niet die de man heeft vermoord ...

Het duurt te lang (bijna een uur) eer The Rental iet of wat op dreef komt. De film is onvoldoende angstaanjagend en als kijker voel je geen greintje empathie voor wat deze overspelige occasioneel drug gebruikende snobs die wel erg oppervlakkig zijn, overkomt.

