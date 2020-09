Recensie A Separation ★★★★1/2

zaterdag 19 september 2020Troubleyn - Labaratorium AntwerpenBert Hertogs

Een combinatie van spel, dans, filmanalyse en - kritiek (‘nu volgt de geen probleem-scène’, ‘jij Irak. Ik Iran. Op podium geen probleem.’) én een blik op hoe het er informeel aan toe zou kunnen gaan tussen acteurs tijdens repetities, dat brengt theatermaakster Scarlet Tummers met A Separation naar Asghar Farhadi’s veelvuldig bekroonde film uit 2011. Twee actrices die het publiek van hun tv werk kent, staan op de planken. De andermaal sublieme Evgenia Brendes (o.a. Over Water) zien we onder andere aan het werk die haar spel omzet naar zeer gevoelig spel met vingers en handen. Spel dat ze omzet naar een eigen, fragiele bijna dansante taal om zo haar breekbare personage Razieh, een vrome vrouw, van een extra emotionele laag te voorzien (te zien wanneer ze haar hand naar de hemel reikt bv.). Zeer recent kwam de Belgisch-Iraanse Sachli Gholamalizad (o.a. De Bunker) door een castwissel in deze productie terecht, een troef of excuus als je wil die ze dan ook vakkundig uitspeelt. En haar roots, daar doet ze net als alle andere spelers ook wat mee. Zo duidt ze onder andere dat mannen en vrouwen elkaar niet mogen aanraken in Iran terwijl dat wel het geval is in een bepaalde scène. Verder hekelt ze het feit dat ze twee kinderrollen Termeh, de dochter van Nader en Simin en Somayeh, de dochter van Razieh en Hodjat – soms zelfs samen in dezelfde scène - moet spelen en achter de zaken wat moet aanhollen terwijl zij als Iraanse zo’n affectieve band heeft met deze film. Het botst wel vaker op het podium – heerlijk gespeeld weliswaar – met Mokhallad Rasem die Iraakse roots heeft. Hij heeft een opvallend grappige rol, speelt de lichtgeraakte acteur die als een klein kind om de zo veel tijd zijn verontwaardiging uit ten opzichte van Scarlet omdat er alweer over Iran gesproken wordt terwijl hij vooral iets artistieks wil. Sachli van haar kant mag dan weer de intieme scène tussen Nader wanneer hij zijn vader aan zijn bed vastgebonden op de vloer terugvindt wat van luchtigheid voorzien met ‘Dit is eigenlijk zijn scène. Hij zegt altijd hetzelfde: Papa!’ De Duitser Gustav Koenigs mag als Hodjat, de man van Razieh die zonder werk zit, naar het einde toe helemaal door het lint gaan en onder andere een fles water aan diggelen slaan waarbij Mokhallad opnieuw een probleem stelt dat ie nu ook nog het podium moet delen met een agressieve Duitse acteur. Mokhallad zet Nader neer die van Simin (neergezet door Tummers) na 14 jaar huwelijk wil scheiden. Hun dochter Termeh (Sachli Gholamalizad) blijft bij haar pa die voor zijn dementerende vader moet zorgen. Dat laat hij uiteindelijk over aan Razieh die de job te fysiek en emotioneel vindt en haar man inzet om dat in haar plaats te doen. Op een dag dat zij toch aan het werk is, is de dementerende man spoorloos verdwenen. Ze gaat hem zoeken en wordt aangereden door een wagen. Daarna vinden Nader en Termeh de man vastgebonden aan zijn bed terwijl Razieh nergens te bespeuren valt. Nader beschuldigt Razieh dat ze geld van hem heeft gestolen. De woordenwisseling escaleert en de man duwt haar waardoor ze valt. Ze blijkt vijf maand zwanger en krijgt een miskraam. Als Nader wist dat ze zwanger was hangt er een celstraf van één tot drie jaar boven zijn hoofd. Twee maand heeft Mokhallad naar eigen zeggen gerepeteerd met Evgenia om haar hard te duwen. Hij hoopt dat hij daar vanavond het resultaat van mag tonen want ‘ik duw heel graag’ waarna ie regieaanwijzingen geeft voor licht en geluid voor zijn monoloog en verder sakkert dat er al twee maand een chador (een Perzisch gewaad dat het lichaam behalve het hoofd bedekt) in een hoekje ligt terwijl er iets artistieks mee gedaan kan worden alleen al omdat het één heel oud is en twee het er ook naar ruikt. A Separation, dat als rechtbankdrama start, vervolgens inzoomt op spel in het spel, in de rechtbank eindigt en ‘echt problematische mannen toont’, werkt aanvankelijk vooral rond de personages die Evgenia, Sachli en Mokhallad neerzetten. Die driehoek is ijzersterk en de spelers tillen elkaar ook op waardoor het geheel als veel meer aanvoelt dan een som van de deeltjes. Naar het einde toe komen ook de personages die Scarlet en Gustav neerzetten, beter uit de verf zodat je naar een perfect samenspel kijkt waar alle elementen elkaar versterken. De chaos die je als toeschouwer in het begin vaststelt, eigen aan tg Stan die deze productie onder haar vleugels nam, zaken uit het repetitieproces zeg maar dat het gezelschap mee integreerde in de voorstelling, lost op met finaal slechts één vraag voor de 11-jarige Termeh. Of ze al uitgemaakt heeft bij wie van haar ouders ze wil gaan wonen na de scheiding? Al met al toch geen achter de feiten aanhollende bijrol dus voor Sachli Gholamalizad. Neen, ze zit alleen, centraal op het podium en alle aandacht op haar gericht is terwijl ze zich niet veel eerder luidop afvroeg ‘hoe kunnen we ons inleven in dit verhaal als we dit soort vrijheden kennen?’ A separation is dus heerlijk contradictorisch en net dat zorgt voor welgekomen luchtigheid. ‘Dat is geen probleem’ lijkt hier immers eerder een eufemisme voor zowat alles dat in werkelijkheid wél een probleem is wat dan weer op haar beurt veel zegt over elke (mini-)samenleving (van spelers) en de perceptie daarrond. < Bert Hertogs > Credits: van en met Scarlet Tummers, Evgenia Brendes, Gustav Koenigs, Sachli Gholamalizad, Mokhallad Rasem - concept en tekstbewerking Scarlet Tummers - artistiek advies Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Frank Vercruyssen - scenografie en lichtontwerp Damiaan De Schrijver, Matthias de Koning - kostuums Fauve Ryckebusch - productie tg STAN - coproductie d e t h e a t e r m a k e r

