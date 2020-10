Recensie Come on feet ★★★

Laaiend enthousiast reageerde het publiek na Come on feet van Granvat in een choroegrafie van Bui Ngoc Quan (les ballets C de la B). Wat het zestal dansers zo uniek maakt is dat ze clubcultuur, live muziek (door Bert en Stijn Cools op elektro, elektrische gitaar die ook bestreken wordt en drums en in Elsene te kampen hadden met behoorlijk wat storing in het begin) en hedendaagse dans met elkaar combineren. De voorstelling koos als basis afro, house, krump, afrohouse en footwork. Footwork, is een muziek- en dansstijl die zich binnen de straatcultuur van Chicago ontwikkelde in de jaren ’90 en EDM blendde met hiphop en ghetto house. Typerend is het snelle voetenwerk in battles gecombineerd met de uptempo ritmes. Ook in deze voorstelling wordt er – zoals de titel al doet vermoeden - vooral ingezet op het voetenwerk in de beweging, hier extra geaccentueerd door de fluo sokken die de performers blijken te dragen en waar ze nadat ze hun sportschoenen hebben uitgedaan naar het einde toe van de voorstelling op zullen dansen.

Zeker, de klassieke patronen worden ook op de vloer getekend. Zo zien we de zes dansers diagonalen trekken, cirkels, een groep van zes vormen, drie duo’s, twee trio’s of apart in de voormalige paardenstal van de rijkswachtkazerne van Elsene. Wat het helemaal leuk maakt is die choreografie die even ook verwijst naar paarden wanneer we twee dansers achter elkaar zien stappen met de rechtervoet steeds naar voor en Samantha Mavinga die achteraan volgt even naar het publiek kijkt en de schouders naar boven haalt alsof ze het ook te belachelijk voor woorden vindt, wat ze aan het doen is. Enkele keren zien we het gezelschap ook centraal achter elkaar staan waarna ze uitbreken, links of rechts uit de lijn.

Maar het sterkst van al vinden we deze choreografie, die ook hiphop en breakdance elementen bevat, zo zien we de dansers op hun handen staan terwijl ze met hun benen bewegen, springt er een op zijn handen om dan de voeten diagonaal naar boven te laten wijzen, of wordt er op het hoofd gestaan, wanneer Boule Mpanya van zijn bij momenten a capella gezang terug de vijf anderen vervoegt en meedanst. Dat doet ie door een ruimtelijk geluid te creëren door een boog te maken met zijn hoofd en stem vanaf de micro wanneer hij daar links vanachter uit komt.

Granvat bouwt de voorstelling slim op en pookt naar het einde toe het publiek extra op door het te laten meeklappen terwijl een van de dansers met een fluitje de ongedwongen feestsfeer compleet maakt. De dansers mogen ook even soleren en hun kunnen tonen. Belangrijk daarbij te melden is dat de Belgisch-Spaanse Raquel Suarez Duenas wat ons betreft iets vroeger in het moment zat dan haar andere collega’s en onze aandacht naar zich toe wist te trekken. Come on feet heeft absoluut potentieel maar granvat benut naar ons gevoel nog niet alle mogelijkheden van een groep en de dynamiek die daaruit kan ontstaan.

Come on feet ging op drie oktober in het Leietheater in Deinze in première. Voor het eerst is de voorstelling dus te zien in Brussel, Elsene op het Artonov festival. Eerlijk? Daar hadden wij nog nooit van gehoord hoewel het festival ondertussen al aan haar zesde editie toe is. Artonov is een festival voor podiumkunsten en concerten en plaatst die in architecturale pareltjes zoals het huis Saint-Cyr, een van de meest bekende art nouveaugevels van Brussel met een verrassend eclectisch interieur. Verder stellen onder andere het museum van de Nationale Bank van België, Coop, een gerenoveerde oude fabriek aan het kanaal Brussel Charleroi en de Solvay bibliotheek hun deuren open voor dit festival. Hoewel de programmabrochure in drie talen is opgesteld, waaronder het Nederlands, is ons het bestaan van dit festival de afgelopen jaren wellicht ontgaan om de zeer eenvoudige reden dat het geen Nederlandstalige mediasponsor heeft. Tijd dus voor Nederlandstaligen om dit festival te ontdekken. Meer op: https://festival-artonov.eu/

