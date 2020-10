Recensie After we collided ★★★★1/2

woensdag 7 oktober 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

OMG! After we collided is zo fucking goed! Het komt zelden voor dat sequels beter zijn dan de eerste prent, maar in het geval van deze film is dat absoluut het geval en voelt After uiteindelijk als wat voorspel aan. Meer seks dus, op kantoor, in de hotelkamer, in de douche (waarbij OMG! Tessa op haar knieën gaat voor een naakte Hardin), seks in een studentenkamer tijdens oud op nieuw waarbij tijdens het aftellen op ‘Happy New Year’ meteen het eerste orgasme van het nieuwe jaar volgt … je noemt het maar en je ziet het in dit vervolg. Even dachten we dat er ook wat stevig gerampetampt zou worden in de lift zodat de kabels het ervan zouden begeven bij uitgeverij Vance Publishing Company waar Tessa (neergezet door de verrukkelijke en beeldschone Australische Josephine Langford die je gewoon doet smelten) maar zo ver gaat regisseur Roger Kumble (die we kennen van het heerlijke Cruel Intentions uit 1999 wat zeker gelijkenissen vertoont met de Afterreeks van Anna Todd) niet. Wel trekt ie volop de kaart van de plot twists, houdt ie er een lekker snel vertelritme op na, zet de regie ons soms heerlijk op het verkeerde been en blijft deze film dus van begin tot einde je teasen en pleasen.

We schatten het aantal Oh My Gods! die we in de bioscoopzaal van Kinepolis door de aanwezige tienermeisjes hoorden uitroepen uiteindelijk op zo’n viertal. Ook die ene continuïteitsfout hadden ze trouwens opgemerkt. Tessa verlaat in een scène holderdebolder ’s ochtends op blote voeten haar hotelkamer en wandelt de gang uit. Wanneer ze de trap afdaalt richting lobby heeft ze plots wel zwarte schoentjes aan … De ultieme OMG! is echter voor het einde, net voor de aftiteling start. Met een joekel van een cliffhanger eindigt After we collided dan ook.

Wie de eerste prent nog niet gezien heeft, krijgt in het begin een samenvatting van wat voorafging. Tessa werd verliefd op Hardin (Hero Fiennes Tiffin) maar dat bleek uiteindelijk maar een spel te zijn geweest, een weddenschap dat ie haar hart zou veroveren en het daarna zou breken. Maar Hardin is écht verliefd geworden op haar en heeft spijt. In After we collided groeien de twee dan ook terug naar elkaar toe en voor kerst vraagt hij gewoon een tweede kans als cadeau. Hoe romantisch!

Op een feestje van haar stageplek heeft Tessa Hardin alvast niet uit haar kop gekregen, sterker nog ze begon te kussen met een zwarte jongen waarin ze – onder invloed van veel ‘Sex on the beaches’ of is het ‘Sexes on the beaches’? - Hardin op den duur zag. Ze belt ‘m terwijl ze straalbezopen is euforisch om hem te melden dat ze zonder onderbroek aan in de club staat, waarop hij weet waar ze uithangt. Hij komt dan ook, bezorgd als ie is af. Wanneer Hardin Tessa in haar hotelkamer vindt samen met haar collega Trevor (Dylan Sprouse) die er in zijn onderbroek staat omdat er wijn gemorst is op zijn hemd en broek en zij die vlekken er uit wil halen, denkt ie meteen het ergste: dat Tessa ontrouw is geweest. Al snel komt van het een het ander en duiken Hardin en Tessa opnieuw de lakens in.

Wat After we collided zo goed maakt, is dat de film in het begin vooral de nadruk legt op Tessa die hier als een zelfbewuste en toch eerder dan de eerste film ook pittige en ondeugende vrouw overkomt die duidelijk weet wat ze wil, niet met haar laat sollen maar tegelijkertijd haar passionele emoties niet kan verbergen en gelooft dat Hardin gewoon de ware voor haar is ook al bezorgt hij haar ongelooflijke euforische hoogtes maar ook zeer diepe dalen in de vorm van extreme pijn. Halfweg de film komt de nadruk meer op Hardin te liggen, zijn nachtmerries en waarom hij naar de fles grijpt en donkere gedachten heeft die veroorzaakt zijn door zijn vader die verder tevens de grote afwezige was in zijn jeugd. Kortom Hardins personage krijgt veel meer body in deze sequel en dat was meer dan welkom.

De film probeert ook meer te zijn dan zuiver een romantische film die stevig inzoomt op aantrekkingskracht, passie en seks. Ietwat ondeugend vraagt Tessa Hardin immers ‘Ben je mij aan het objectiveren?’ terwijl ze zelf met Hardins moeder zijn kont op een kleuterfoto van hem becommentarieert … Tessa stelt ook dat ze toch geen holbewoners zijn en wel in staat zullen zijn om samen hetzelfde bed te delen ook al zijn ze niet meer een koppel. Maar al snel beginnen ze lichamelijk te worden met elkaar en blijken ze allebei in extra time te willen gaan. Naar het einde toe ligt de focus weer meer op Tessa die de mogelijkheid krijgt om mee naar Seattle te verhuizen voor het werk net als Trevor die een dramatische wending in Tessa’s leven misbruikt om zo haar hart te winnen.

Verder dan wat gefrunnik in het Victoria Secret-onderbroekje (toch wel storend dat het logo tot twee keer toe duidelijk in beeld komt wat wijst op product placement) komt After we collided weliswaar niet. En dat is dan ook meteen onze grootste kritiek. Op Tiffins penis na hebben we in de twee films ondertussen zowat zijn ganse naakte lichaam gezien, blote billen, liesstreek en tepels. Van Josephine Langford niks blote billen, liesstreek, laat staan een blote tepel. We zouden er prompt een Facebookgroep ‘Bevrijd de vrouwentepel in de Afterserie’ voor willen oprichten. Misschien is het ons gegund in de derde verfilming van deze reeks. Het is alvast iets om over te beginnen kwijlen. Over kwijl gesproken, een van onze favoriete scènes uit After we collided is die wanneer Tessa ontwaakt en wat kwijl aan haar mond heeft plakken. Horen we je daar OMG! uitkrijsen?

< Bert Hertogs >