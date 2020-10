Recensie Corpus Christi ★★★1/2

donderdag 8 oktober 2020Cinema Cartoon sBert Hertogs

Seks, drugs en rock ’n roll – of beter: techno en daarbovenop nog een scheut geweld, dat is te zien in de puike Poolse prent Corpus Christi van Jan Komasa. De twintigjarige Daniel (overtuigend neergezet door Bartosz Bielenia) zit in een gesloten jeugdinstelling omdat ie een moord op z’n geweten heeft. Daar wordt ie misdienaar van pastoor Tomasz (Lukasz Simlat) en ziet hij het licht. Hij wil graag priester worden maar Tomasz fnuikt alvast zijn ambities. Iemand met een strafblad als Daniel zal nooit tot het priesterambt toegelaten worden, weet hij. Daniel wordt naar een houtverwerkend bedrijf gestuurd waar hij vanaf dan aan de slag kan. Maar hij zal er uiteindelijk nooit beginnen. Met een gestolen zwart hemd en priesterboord belandt hij in een naburig dorp waar de burgemeester de eigenaar is van de houtzagerij. Daniel helpt de lokale priester Wojciech (Zdzislaw Wardejn) die ziek is en gebruikt daarvoor Tomasz’ identiteit. Wojciech blijkt echter alcoholverslaafd te zijn en ziek waardoor ie de volgende ochtend de biecht niet kan afnemen. Daniel zal hem al meteen moeten vervangen, met de smartphone in de hand in de biechtstoel zodat hij de juiste teksten gebruikt.

Niet veel later moet de pastoor opgenomen worden in het ziekenhuis, en moet Daniel dus de mis voordragen, aan ziekenzalving doen, doopsels, begrafenissen, een nieuw deel van de fabriek zegenen en katholieke feestdagen tot een goed einde brengen. Al snel heeft ie door dat een trauma ettert in de conservatieve geloofsgemeenschap. Een auto-ongeval zorgde voor zeven doden. Zes jongeren werden begraven. De weduwe (Barbara Kurzaj) die als een hoer bestempeld wordt, mocht haar man nog niet begraven want hij wordt als dader beschouwd. Zij bewaart zijn as in huis. De afspraak die ze met Wojciech heeft, is dat ze hem zal mogen begraven op het moment dat de storm wat is gaan liggen. Daniel beseft maar al te goed dat door die kwestie uit te stellen, het trauma bij zijn gelovigen nog lang niet verwerkt zal zijn. Hij wil een doorbraak forceren en brengt de verschillende partijen aan tafel samen met de burgemeester die nu eenmaal heel wat macht heeft.

Hoewel Daniel er onorthodoxe praktijken op nahoudt - zo laat ie de nabestaanden van de overledenen van alles uitschreeuwen aan het herdenkingsbord van de betreurden zodat ze kunnen beginnen met loslaten of vraagt ie om afstand te doen van voorwerpen die aan hun dierbaren doen denken - wint hij door zijn charismatische en zeer empathische methode waarbij hij zichzelf ook kwetsbaar opstelt steeds meer respect bij de bevolking. Dat uit zich in de dankwoordjes en foto’s van communies, doopsels maar ook van succesvolle collectes die hij organiseerde voor een ziek kind zodat de dokterskosten betaald zouden kunnen worden die zich op een tafel opstapelen in het huis waar hij al die tijd verblijft.

Corpus Christi doet soms wat denken aan Trainspotting vooral in het rauwe (geweld, drugs en alcohol) met een meesterlijke Lukasz Simlat die met wijd opengesperde ogen onder invloed zit te feesten op Kalwi & Remi’s nummer ‘Explosion’ bijvoorbeeld. Daartegenover staat de schoonheid van goed doen voor anderen, een luisterend oor en onderdak bieden, mensen kansen blijven geven, empathisch zijn en oplossingsgericht denken. Daniel stelt zich zeer kwetsbaar en menselijk op, zegt niet dat ie een heilige is maar uit gewoon dat hij niet vrij van zonden is en praat openlijk met jongeren waar hij gewoon een pint mee pakt over onderwerpen als seks en het celibaat.

Wanneer Marta (verrukkelijk neergezet door Eliza Rycembel) uit het huis gezet wordt door koster Lidia (Aleksandra Konieczna) neemt hij haar binnen. Met haar bedrijft hij zeer gevoelig en sensueel de liefde. Maar het geluk is van korte duur, Pinczer (Tomasz Zietek) merkt Daniel op wanneer hij de nieuwe afdeling in de houtfabriek zegent. Hij perst hem af en zal hem uiteindelijk verklikken bij de echte eerwaarde Tomasz.

